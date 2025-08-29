Ingresar
Brea Pozo implementó un programa de becas para alumnos secundarios y terciarios

El programa apunta a estudiantes del nivel secundario y terciario de instituciones educativas de gestión estatal y privada.

Hoy 01:09
Programa de becas

En la localidad de Brea Pozo, departamento San Martín, se concretó la entrega de las primeras becas estudiantiles municipales. El acto estuvo encabezado por el comisionado municipal, Juan Manuel Ibáñez, quien otorgó las constancias correspondientes a los beneficiarios.

Se trata de la implementación de la “Beca Estudiantil Municipal 2025”, destinada a estudiantes del nivel secundario y terciario de instituciones educativas de gestión estatal y privada. Según se informó, el programa alcanzó a 150 alumnos de la zona.

Desde la Comisión Municipal destacaron que esta es la primera vez que en Brea Pozo se pone en marcha un esquema de apoyo económico para estudiantes. En el marco del anuncio, se señaló también el respaldo del gobernador de la provincia, Gerardo Zamora, a la iniciativa.

