Intenso operativo en Garza: cayó una avioneta, se incendió y testigos vieron a tres hombres huir del lugar

Durante las últimas horas del jueves, una aeronave de mediano porte se precipitó a una zona montuosa del paraje San Ramón. Intenso operativo para esclarecer el hecho y encontrar a sus ocupantes.

La noche del jueves se tiñó de misterio en la localidad de Garza, cuando, alrededor de las 22 horas, una avioneta de mediano porte cayó en una zona montuosa del paraje San Ramón y fue consumida por las llamas.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, encontraron la aeronave totalmente destruida y en llamas, sin rastros de ocupantes.

Según los primeros datos, algunos vecinos de la zona aseguraron haber visto a tres personas que escapaban a toda prisa del lugar apenas minutos después del siniestro. Esta versión abrió interrogantes sobre qué ocurrió realmente en el monte.

Amplio despliegue policial

Equipos de diferentes divisiones de la Policía de Santiago del Estero y Gendarmería Nacional llegaron al lugar para montar un intenso operativo de rastrillaje de la zona y seguir el rastro de los sospechosos.

Aunque todavía no hay confirmaciones oficiales, no se descarta que la aeronave estuviera vinculada al transporte ilegal de mercaderías o drogas.

La Justicia Federal ya tomó intervención y las próximas horas serán claves para esclarecer el misterioso episodio.