A un mes de la muerte de “Locomotora” Oliveras, el emotivo recuerdo de su hijo: “Siempre en nuestros corazones”

El joven expresó el dolor por el fallecimiento de su madre con un emotivo posteo en redes. Además, contó cómo honrará sus valores y sus enseñanzas.

Hoy 02:12

Se cumplió un mes del fallecimiento de Alejandra “Locomotora” Oliveras, la múltiple campeona mundial de boxeo y referente del deporte argentino. En medio del dolor que aún atraviesan familiares, amigos y fanáticos, su hijo Alejandro le dedicó un conmovedor mensaje en redes sociales, donde dejó en claro que continuará su legado y los valores que ella le transmitió.

“Hoy, ya hace un mes de tu partida, aún nadie lo puede creer. Todos te sentimos cerca y a todos nos hacés falta”, escribió ante sus casi 20 mil seguidores, acompañando el texto con una fotografía en la que aparece junto a su madre, ambos vestidos con ropa deportiva, símbolo de la vida que compartían. Musicalizó la publicación con Those Eyes, de la banda New West, y agregó: “El amor, el orgullo y el respeto que tengo por ella es el más alto, y siempre va a ser así”.

En su mensaje, Alejandro también remarcó las enseñanzas que heredó de “Locomotora” y que lo guiarán en adelante: “Voy a seguir sus pasos: el no darme por vencido, vivir libre y limpio, compartir mi saber, ayudar al que lo necesite, cuidar el cuerpo, el alma y la familia, respetar la naturaleza, respetar el trabajo que es sagrado. Eso hacía ella y eso hacemos en esta familia chiquita, pero poderosa. Te quiero mucho, má”.

El joven completó su homenaje compartiendo un antiguo video de Oliveras mostrando sus cinturones y entrenando, así como otro en el que arengaba a sus alumnos con la pasión que la caracterizaba: “¡Fuerte, apretá la panza, apretá el oje!”, se la escucha decir en las imágenes. “Siempre en nuestros corazones, como te extrañamos. Tan ella”, escribió su hijo al recordar esos momentos.

El homenaje de su hermano

También su hermano, Jesús Oliveras, expresó públicamente su dolor. A través de Instagram, compartió una foto de la boxeadora con una frase que resume su espíritu de lucha: “Es mejor ir por la vida con moretones de valentía que con lágrimas de cobardía”.

En diálogo con la prensa, Jesús profundizó en su recuerdo: “Hermanita, Locomotora, campeona. Ya un mes de tu paso a la inmortalidad y esta gran pelea que tuviste por tu vida, que no fue perdida. Pasaste a la inmortalidad porque quedaste en el corazón de todos los argentinos, de tus fans, de la gente que motivaste. Dejaste en alto a la Argentina con tus seis títulos mundiales, con tu paso a la ficción. Hiciste tanto, hermana, en tan poco tiempo. Te voy a extrañar toda la vida, hasta el último suspiro. Te amo, hermana”.

Una huella imborrable

Alejandra “Locomotora” Oliveras falleció el pasado 28 de julio, tras dos semanas de internación a raíz de un ACV isquémico. Tenía 48 años y un legado deportivo y humano que traspasó fronteras: seis títulos mundiales de boxeo, una fuerte vocación motivacional y la admiración de miles de seguidores que aún hoy la recuerdan como un ejemplo de coraje y superación.