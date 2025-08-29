Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 AGO 2025 | 16º
X
Espectaculos

Virginia Gallardo fue criticada por su cuerpo y respondió con ironía: “Menos mal que llegaste vos primero”

La modelo recibió un comentario desubicado en sus redes y no dudó en dar una picante respuesta.

Hoy 02:21
Virginia Gallardo

Virginia Gallardo volvió a dar que hablar en las redes sociales, pero esta vez no por una foto en bikini ni por un viaje paradisíaco, sino por la respuesta que dio a un comentario desubicado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Todo comenzó cuando un usuario la atacó en la clásica caja de preguntas de Instagram: “¿Sabés que llegaste tarde al reparto de cerebro? Demasiado culo”.

Lejos de ignorar el agravio, la modelo y bailarina optó por el sarcasmo y retrucó con una frase que se viralizó entre sus seguidores: “Menos mal que antes llegaste vos porque no me había dado cuenta, che”.

El apoyo de sus seguidores

Gallardo, que suele mostrar en redes distintos aspectos de su vida personal y profesional, no perdió el humor pese a la agresión. Su contestación, breve y filosa, fue celebrada por cientos de fans que la aplaudieron por enfrentar la crítica con picardía y mantener siempre su estilo.

TEMAS Virginia Gallardo

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Incidentes en Corrientes: evacuaron a Karina Milei y Martín Menem durante el cierre de campaña de La Libertad Avanza
  2. 2. Añatuya: detuvieron a un joven con pedido de captura tras una persecución policial
  3. 3. La reacción de Mauro Icardi y la China Suárez a la red de trolls que lideraría Wanda Nara
  4. 4. Qué pasará con el feriado del 12 de octubre: el Gobierno definió un nuevo esquema
  5. 5. Con una pierna quebrada y a 7000 metros de altura: ya no intentarán rescatar a la alpinista Natalia Nagovitsyna
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT