Virginia Gallardo fue criticada por su cuerpo y respondió con ironía: “Menos mal que llegaste vos primero”

La modelo recibió un comentario desubicado en sus redes y no dudó en dar una picante respuesta.

Hoy 02:21

Virginia Gallardo volvió a dar que hablar en las redes sociales, pero esta vez no por una foto en bikini ni por un viaje paradisíaco, sino por la respuesta que dio a un comentario desubicado.

Todo comenzó cuando un usuario la atacó en la clásica caja de preguntas de Instagram: “¿Sabés que llegaste tarde al reparto de cerebro? Demasiado culo”.

Lejos de ignorar el agravio, la modelo y bailarina optó por el sarcasmo y retrucó con una frase que se viralizó entre sus seguidores: “Menos mal que antes llegaste vos porque no me había dado cuenta, che”.

El apoyo de sus seguidores

Gallardo, que suele mostrar en redes distintos aspectos de su vida personal y profesional, no perdió el humor pese a la agresión. Su contestación, breve y filosa, fue celebrada por cientos de fans que la aplaudieron por enfrentar la crítica con picardía y mantener siempre su estilo.