Un viernes soleado y con 31ºC de máxima sobre Santiago del Estero

Se espera una jornada agradable, con cielo despejado y vientos del sector noreste. ¿Cómo estará el clima durante el fin de semana?

Hoy 06:31

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes sobre Santiago del Estero una mañana con cielo despejado y vientos leves del sector noreste.

Hacia la tarde, cielo despejado, vientos rotando al norte con ráfagas y una temperatura máxima que tocaría los 31ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que sábado se presentará inestable, con cielo mayormente nublado, tormentas aisladas, vientos del sector sudeste y una máxima de 28ºC. El domingo, en tanto, se espera una jornada con tormentas fuertes durante la mañana acompañadas por ráfagas de viento del sector sur y una máxima de 22ºC.

