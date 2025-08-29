Emma Stone deslumbra en Venecia con ‘Bugonia’, su nuevo desafío junto a Yorgos Lanthimos

La actriz interpreta a una poderosa CEO en el remake del film surcoreano Salvar el planeta Tierra, una historia que mezcla humor negro, ciencia ficción y crítica social, presentada en la 82ª Mostra.

Hoy 07:51

Dos años después de conquistar el León de Oro con Pobres criaturas, la dupla formada por Yorgos Lanthimos y Emma Stone desembarca en la 82ª Mostra de Venecia para presentar Bugonia, un remake del film surcoreano Salvar el planeta Tierra (Save the Green Planet!, 2003), de Jang Joon-hwan.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La versión original narraba la historia de una pareja marginal que secuestraba al directivo de una gran empresa, convencida de que era un extraterrestre empeñado en destruir la Tierra. En esta nueva adaptación, cuyo guion fue escrito por Will Tracy a partir de una idea inicial del director Ari Aster, la trama se traslada a Estados Unidos, con Lanthimos sumándose al proyecto desde sus primeras etapas.

“Desde el principio, el guion me pareció divertido y muy impactante. Aborda cuestiones relevantes que, por desgracia, hoy lo son aún más”, señaló Lanthimos en conferencia de prensa. “La humanidad se enfrenta a su hora de la verdad: avances tecnológicos, inteligencia artificial, guerras, cambio climático… Y el gran problema es la negación. Con Bugonia queremos invitar a reflexionar sobre lo que está pasando en el mundo”.

Emma Stone y Jesse Plemons, protagonistas en un mundo al límite

En Bugonia, Emma Stone encarna a la CEO de una poderosa corporación fármaco-química, mientras que Jesse Plemons interpreta a Teddy, un hombre marcado por una tragedia personal y aficionado a las teorías conspirativas, que decide tomarse la justicia por mano propia.

Stone define la película como “excitante, emocionante, muy jodida, pero también muy viva”, mientras que Plemons subraya la complejidad de su personaje: “Teddy tiene muchas caras. Puede ser brutal, pero también expresa ternura hacia su familia. Yo lo entiendo como un alma torturada que, al final del día, solo quiere ayudar”.

El actor, que ya participó en proyectos polémicos como Civil War, resaltó además el valor humano del cine de Lanthimos: “Sus películas pueden parecer oscuras y absurdas, pero en el fondo exploran algo profundamente humano y relevante”.

Fama, redes sociales y alienígenas

Consultada sobre su papel como mujer poderosa —tanto en Bugonia como en Kinds of Kindness—, Emma Stone admitió que, para no perder la cabeza con la fama, mantiene una separación clara entre su vida pública y privada: “La persona que aparece en festivales no es la misma que comparte tiempo con mis amigos y mi familia. Esa división me ayuda a mantenerme cuerda”.

Emma Stone

En un tono más lúdico, la actriz confesó su fascinación por Carl Sagan y su creencia en la vida extraterrestre: “Pensar que estamos solos en el universo me parece bastante narcisista… así que sí, creo en la existencia de alienígenas”, dijo entre risas.

Un cine entre arte y entretenimiento

Lanthimos también aprovechó para reflexionar sobre las dificultades de hacer cine provocador en Hollywood: “El cine es arte y entretenimiento a la vez, y eso, sumado a sus altos costos, complica la producción de películas originales. No me gusta la división entre cine comercial y cine de autor, y Bugonia habla justamente de esa tendencia a categorizar en lugar de intentar comprender”.

Con Bugonia, el director griego y Emma Stone vuelven a unir fuerzas para ofrecer una película que mezcla humor negro, ciencia ficción y crítica social, con la que buscan sacudir al público y al mismo tiempo hacerlo pensar sobre el mundo que habitamos.