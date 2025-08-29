Blake Lively negó haber enviado una citación judicial a Megyn Kelly en la disputa con Justin Baldoni

La actriz rechazó las afirmaciones de la exconductora de Fox News, quien la calificó de “arrogante y desagradable” en medio del conflicto por la película It Ends With Us.

Hoy 08:03

La polémica en torno a la película It Ends With Us sumó un nuevo capítulo. La actriz Blake Lively aseguró que nunca se envió una citación judicial a la periodista y exconductora de Fox News, Megyn Kelly, desmintiendo así los rumores que habían circulado en redes sociales y medios digitales en el marco del conflicto con el actor y director Justin Baldoni.

Por su parte, Kelly fue tajante en su programa al referirse a Lively, calificándola como “otra celebridad de Hollywood arrogante y desagradable”, lo que generó una ola de comentarios en redes. El enfrentamiento ocurre mientras la producción de la película basada en la exitosa novela de Colleen Hoover enfrenta críticas y tensiones internas.

Blake Lively y Megyn Kelly.

El equipo legal de Lively enfatizó que no existe ningún documento judicial que respalde las declaraciones de Kelly y que la actriz “no busca confrontaciones mediáticas”, sino centrarse en su trabajo. Por ahora, Baldoni, quien además de actuar es productor y director del film, no ha emitido declaraciones sobre esta nueva controversia.

Mientras tanto, el estreno de It Ends With Us sigue previsto para este año, aunque el clima en torno al proyecto parece cada vez más enrarecido.