Bong Joon-Ho presidirá el jurado del Festival de Cine de Marrakech

El director surcoreano, ganador de tres Oscar por Parasite, encabezará el jurado de la 22ª edición del Festival Internacional de Cine de Marrakech, donde se reconocerá a los mejores largometrajes en competencia.

El jurado otorgará la Étoile d’Or a una de las 14 primeras y segundas películas de largometraje en competencia internacional.

Bong declaró: “Durante muchos años, Marrakech ha sido un defensor de películas frescas y hermosas. Me siento encantado y honrado de formar parte de esa tradición. Espero compartir una experiencia cinematográfica poderosa con el público del festival y reflexionar sobre el verdadero valor del ‘cine’. Nuestra anticipación y emoción serán palpables frente a las grandes pantallas de Marrakech”.

Parasite ganó la Palma de Oro de Cannes, dos BAFTA y los Oscar a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guion Original, convirtiéndose Bong en el primer cineasta no angloparlante en ganar el premio a la Mejor Película.

Su película más reciente fue Mickey 17, protagonizada por Robert Pattinson, que se estrenó en el Festival de Cine de Berlín de este año. Entre sus otros films se encuentran Barking Dogs Never Bite (2000), Memories of Murder (2003), The Host (2006), Mother (2009), Snowpiercer (2013) y Okja (2017).

En un comunicado, el festival señaló: “Su obra, que combina virtuosismo narrativo con una comprensión profunda de las divisiones sociales y políticas de nuestro tiempo, se presenta como un ejemplo raro de cine que atrae tanto a críticos como al público general. Pasando de películas de culto a fenómenos culturales en pocos años, los films de Bong demuestran su capacidad de deconstruir géneros y conectar con audiencias de todas las generaciones y culturas”.

Actualmente, la amplitud de la obra de Bong está siendo homenajeada en el Academy Museum of Motion Pictures en Los Ángeles con la exposición titulada Director’s Inspiration: Bong Joon Ho, que se extenderá hasta enero de 2027.

El Festival de Cine de Marrakech, presidido y organizado por la productora francesa Melita Toscan du Plantier, se ha convertido en un evento cultural destacado dentro del mundo árabe, atrayendo jurados estelares y masterclasses impresionantes año tras año. Bong sucederá a Luca Guadagnino, quien encabezó el jurado del año pasado, compuesto entre otros por Jacob Elordi y Andrew Garfield.

El festival también ha sido elogiado por fomentar una nueva generación de cineastas del mundo árabe, especialmente de Marruecos, mediante su selección de películas y su programa industrial, los Atlas Workshops. Además, ha puesto el foco en películas que posteriormente ganan reconocimiento crítico, como The Mother Of All Lies de Ismae El Moudir, que obtuvo el premio principal del festival en 2023.