Hallaron asesinada a una santiagueña en Buenos Aires y su hija de 15 años es la principal sospechosa

Su cuerpo fue encontrado semienterrado en el patio trasero de su vivienda, ubicada en calle Alem al 169, barrio Santa Marta.

Los vecinos de la localidad bonaerense de Tristán Suárez permanecen conmocionados tras el macabro hallazgo del cuerpo de Claudia Scrazzolo, de 38 años, que fue encontrado semienterrado en el patio trasero de su vivienda, ubicada en calle Alem al 169, barrio Santa Marta.

La víctima, oriunda de Santiago del Estero y reconocida por su participación en la vida cultural como bailarina de folclore, fue homenajeada en 2003 por el Centro de Residentes Santiagueños de Esteban Echeverría, donde se le otorgó el título de “Donosa Santiagueña” en reconocimiento a su aporte a las tradiciones provinciales.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Scrazzolo fue brutalmente asesinada con múltiples heridas de arma blanca, las cuales le habrían provocado la muerte. Su cuerpo estaba envuelto en una sábana y cubierto con tierra recientemente removida.

La denuncia se originó cuando la hija de la víctima, de 15 años, dijo haber llegado a la casa y encontrado un charco de sangre en la habitación. Luego relató que, al salir al patio, vio el cuerpo de su madre. Sin embargo, su declaración y la de su pareja, Fernando Ruiz Díaz (24), presentaron contradicciones que encendieron las sospechas de los investigadores.

La adolescente quedó alojada en el sector de neuropsiquiatría de la Unidad Penal de Ezeiza, mientras que Ruiz Díaz fue detenido acusado de encubrimiento. La causa está en manos de la fiscalía, que intenta reconstruir la secuencia del crimen y determinar las motivaciones detrás del brutal asesinato.