Procesan por corrupción a diputada provincial y a un comisionado municipal

Se trata de Alicia del Valle Vázquez y Elvio Leonel Rodrigo. Junto a otras tres personas están imputados por el desvio de cerca de $8 millones destinados a obras de cordón cuneta que ingresaron en 2021.

La Justicia Federal procesó ayer a cinco personas, entre ellas el comisionado municipal de Fortín Inca, Elvio Lionel Rodrigo, y la diputada provincial y candidata por el Frente Despierta Santiago, Alicia del Valle Vázquez, por presunto peculado y abuso de autoridad en obras de construcción de cordones cuneta y veredas de hormigón en el Departamento Belgrano. El monto involucrado asciende a más de $8 millones.

La denuncia fue presentada el 10 de abril de 2023 por Sergio Guzmán, quien advirtió sobre irregularidades en la asignación de casi $8 millones destinados a la obra durante 2021. Según la documentación aportada por el denunciante, el ex comisionado habría derivado parte de los fondos a personas de su entorno.

El titular del Juzgado Federal Nº 2, Sebastián Argibay, procesó a Rodrigo “como presunto autor del delito de peculado (art. 263 CP) y abuso de autoridad (art. 248 CP), en función de los artículos 45 y 54 del Código Penal y 306 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación”.

La medida también alcanza a Alicia del Valle Vázquez, considerada “presunta partícipe primaria” de ambos delitos, y a Raymundo Oscar Vázquez, Álvaro Oscar Vázquez y Daniel Golea, todos imputados como “presuntos partícipes primarios de peculado”.

Con dictamen favorable del fiscal Pedro Simón, el juez trató embargos sobre las cuentas de los imputados.

Según el resolutorio, Rodrigo habría recibido el 16 de junio de 2021 una transferencia del ex Ministerio de Obras Públicas de la Nación por $8.482.696,47, correspondiente al 30% del financiamiento de la obra pública en Fortín Inca, que se encontraba bajo su administración exclusiva en la cuenta de la Comisión Municipal radicada en el Banco de la Nación Argentina.

En lugar de destinar los fondos a la obra, Rodrigo habría transferido el 24 de junio de 2021 $2.317.818,70 a Raymundo Oscar Vázquez y $2.118.967,97 a Alicia del Valle Vázquez, y el 30 de junio $2.219.390,80 a Daniel Golea y $1.826.519,00 a Álvaro Oscar Vázquez.

El ex comisionado solicitó exención de prisión y fue indagado el 14 de agosto, momento en el que declaró, acompañado de sus abogados Lara Lucatelli Perrén y Juan José Saín, que niega haber cometido delito alguno, aunque la Justicia le notificó de la abundante documentación adversa, principalmente informes contables.

A pesar de que los procesados mantienen el estado de libertad y los embargos hasta su efectivización, especialistas consideran que el caso tiene un desenlace probable en juicio oral, dada la magnitud de los fondos y la documentación existente.