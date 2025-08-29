Millonario robo en minutos: se llevaron $1.500.000 de una camioneta repartidora

El hecho ocurrió mientras los trabajadores descargaban mercadería en el barrio Borges. El dinero estaba oculto dentro del vehículo.

Hoy 08:18

Un nuevo hecho de inseguridad golpeó a una reconocida empresa distribuidora de productos en la ciudad. Esta vez, delincuentes desconocidos sustrajeron una importante suma de dinero desde el interior de una camioneta de reparto en plena luz del día.

El insólito episodio tuvo lugar cerca del mediodía de este jueves, cuando dos empleados de la firma Pianezzola realizaban tareas de entrega de productos en la zona de Calle 10 y Calle 12 del barrio Borges.

De acuerdo a la denuncia radicada por Carlos (52), conductor del rodado, y su compañero Esteban (48), ambos se encontraban cumpliendo su jornada laboral a bordo de una Mercedes Benz Sprinter cuando, al detenerse para bajar un pedido, dejaron momentáneamente la camioneta sin vigilancia.

Según el testimonio, fue en ese corto lapso cuando desconocidos habrían aprovechado la distracción para ingresar por la puerta del acompañante, que estaba sin seguro, y se alzaron con cuatro fajos de dinero, todos en billetes de $10.000, totalizando $1.500.000.

Lo llamativo del caso es que los malvivientes no se llevaron otros elementos de valor que estaban a la vista, como el teléfono celular del conductor y una caja con dinero destinado al cambio de las entregas, lo que hace suponer que iban directo al objetivo.

El conductor notó el faltante del dinero recién cuando regresaban a la base para realizar la rendición diaria. De inmediato, se dirigió a una dependencia policial para dejar constancia del hecho.

La Policía ya trabaja en el análisis de cámaras de seguridad de los locales cercanos, que podrían haber captado a los autores del robo. También se intenta establecer si hubo algún tipo de dato previo que les permitiera a los ladrones conocer el lugar exacto donde estaba el dinero.

El hecho se investiga bajo la carátula de “hurto simple”, aunque no se descartan otras hipótesis.