Nuevo golpe al bolsillo: suben los combustibles desde el 1° de septiembre

La medida busca suavizar el impacto en los precios y forma parte del esquema de actualizaciones mensuales que el Gobierno viene aplicando desde 2023.

Hoy 08:34

El Gobierno volvió a aplicar una suba parcial en los mpuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que se traslada directo al precio del litro de nafta y gasoil. El alza regirá desde el lunes 1 de septiembre.

Así, solo por impuestos, el litro de nafta súper subirá $10,52 sobre los valores vigentes y en el gasoil $8,58, es decir, un alza de 0,8% y 0,7%, respectivamente.

La actualización de los impuestos sobre las naftas y el gasoil fue dispuesta a través del decreto 617, publicado este viernes 29 de agosto en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El decreto indica que los ajustes de los gravámenes que vienen sin realizarse se aplicarán de manera parcial durante septiembre y de manera total en octubre.

Con esta medida, desde mediados de 2024, el Ejecutivo desdobló en 15 oportunidades la actualización de los impuestos fijados a los combustibles para atenuar el impacto en la inflación.

Con la nueva actualización en los impuestos al combustible, el litro de nafta subiría en torno al 1% promedio en la Ciudad de Buenos Aires.

Resta conocer de cuánto será el incremento que aplicarán las petroleras en los valores de venta en los surtidores. En agosto, la petrolera YPF dejó de informar los incrementos de precios y se focalizó en ajustes según zonas, franjas horarias y demanda, que derivaron en precios dinámicos y hacen difícil el seguimiento de los valores al surtidor.

Así, solo por el impuesto, desde el lunes 1, el litro de nafta súper y premium serían los siguientes en CABA:

Nafta súper : de $1269 a $1280.

: de $1269 a Nafta premium: $1489 a $ 1500.

El decreto 617 también anticipa que desde el 1 de octubre se aplicará el aumento total del remanente pendiente de 2024 y del primer y segundo trimestres de 2025, que el Gobierno viene postergando.

Esto incluye actualizaciones que fueron prorrogadas en al menos 14 decretos previos durante el último año.