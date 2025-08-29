Un cachorro de 50 días busca una familia que le brinde un hogar

Se trata de un perrito mestizo que ya fue desparasitado y espera ser adoptado.
En Santiago del Estero, un pequeño cachorro llamado Tango, de tan solo 50 días de vida, busca un hogar definitivo. El perrito ya fue desparasitado y es el más pequeño de su camada.
Tango se distingue por su aspecto enternecedor: tiene pelaje negro con manchitas color canela en el rostro y las patitas, lo que hace que parezca un osito de peluche. Quienes lo conocieron aseguran que su mirada refleja pura ternura y que será capaz de conquistar corazones.
Su hermanita Rumba ya fue adoptada, por lo que ahora es el turno de este cachorro de encontrar una familia que le brinde cariño y cuidados.
Las personas interesadas en su adopción pueden comunicarse al WhatsApp 3853050000 (solo mensajes).