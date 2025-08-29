Le tiró ácido a su pareja para borrarle tatuajes que no le gustaban

El violento sujeto quedó detenido con prisión preventiva. Fue imputado por causarle severas lesiones a la mujer en brazos, piernas y espalda. Sigue internada.

El trasfondo del caso de la mujer que ingresó días atrás al Heca con severas quemaduras provocadas por un agente químico se ventiló este jueves en una audiencia imputativa, en la que la Fiscalía acusó a Leonardo S. (50) de aplicarle esa sustancia con el objetivo de quitarle tatuajes y lo dejó en prisión preventiva por tres meses.

Ante el juez Rodrigo Santana, la fiscal Guillermina Torno expuso que Leonardo S., de 50 años, provocó las lesiones entre el 14 y el 18 de agosto aplicando un agente químico sobre tatuajes de la víctima en brazos, piernas y espalda, con el objetivo de remover la tinta, ya que los tatuajes le desagradaban.

Eso le ocasionó a la mujer quemaduras de primer y segundo grado. La acusación mencionó además que el imputado le dio golpes en la cabeza durante una discusión.

Luego –según la imputación–, Leonardo S. retuvo a la mujer en el domicilio de Italia al 3200 “con la finalidad de que nadie vea sus lesiones”. Cada vez que salía de la vivienda se llevaba la llave, dejando a la víctima encerrada, revelaron desde la investigación.

Por todo eso, la fiscal le atribuyó los delitos de lesiones graves agravadas por la relación preexistente y el contexto de violencia de género, en concurso real con privación de la libertad agravada.