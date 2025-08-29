Aranceles de Trump: Brasil endurece su postura y amenaza con medidas económicas contra Estados Unidos

El Gobierno de Lula da Silva inició rondas de evaluación para aplicar contramedidas a bienes, servicios o propiedad intelectual de EE.UU. Ocurre en medio del enfrentamiento por la prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro.

Hoy 08:40

En medio de un clima de enfrentamiento por el arresto domiciliario de Jair Bolsonaro, el Gobierno de Brasil se endurece por los aranceles del 50% que impuso Donald Trump y ahora amenaza con fuertes contramedidas contra Estados Unidos.

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva autorizó este jueves el inicio de consultas por parte de la Cámara de Comercio Exterior (Camex) para ver si es posible aplicar la Ley de Reciprocidad contra los aranceles del 50 % adicional que aplicó Trump a gran parte de las importaciones brasileñas.

La Camex fue notificada este jueves y tiene hasta 30 días para realizar un análisis y determinar si las medidas tomadas por el Gobierno de Estados Unidos encajan dentro de esta ley, reglamentada en julio, que determina los procedimientos de protección económica que el país tiene que adoptar para responder a medidas o barreras unilaterales impuestas por socios comerciales que restrinjan las exportaciones brasileñas.

Si ese análisis resulta positivo, Camex creará un grupo de trabajo para sugerir contramedidas económicas, que pueden ser en el área de bienes, servicios o propiedad intelectual, informaron fuentes gubernamentales a las agencias EFE y AFP.

El Gobierno de Estados Unidos será formalmente notificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil este viernes y podrá manifestar su parecer a lo largo de la investigación abierta por la Cámara de Comercio.

Asimismo, esas fuentes aclararon que el canal diplomático permanece abierto para negociar el arancel, que entró en vigor el pasado 6 de agosto y para el cual Trump alegó principalmente motivos políticos, como una supuesta persecución judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro, que enfrenta un juicio por golpismo en la Corte Suprema.

Desde el anuncio del nuevo impuesto, diversas autoridades del Gobierno brasileño han intentado establecer un canal de diálogo con la Administración de Trump con el objetivo de negociar las sanciones comerciales, pero hasta el momento no han tenido éxito.

Anteriormente, Brasil inició un proceso de consultas en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y contrató un estudio de abogados en Estados Unidos para defender sus intereses.