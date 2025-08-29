Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 AGO 2025 | 12º
X
Lo + Viral

Un loro causó furor en TikTok por su increíble capacidad de imitar la alarma de su dueño

El video superó los 35 millones de reproducciones y generó miles de comentarios en la red social china.

Hoy 08:54
Loro alarma

Un loro sorprendió a todo TikTok por su increíble capacidad de imitar a la perfección el sonido de la alarma de su dueño.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La escena fue registrada por el usuario Ariel Calopsita (@ariel_calopsit) y no tardó en volverse viral. En la grabación se ve cómo el hombre, aún acostado en su cama, apaga la alarma del celular a las 9:56 de la mañana. Sin embargo, el característico ruido continuó, esta vez reproducido por su mascota.

@ariel_calopsit Despertador indesligável #calopsitas_mansa #ariel_calopsit #calopsitasnotiktok #calopsitabrasil #calopsitaporamor #calopsitafalando #calopsitafalando #passaro #calopsita #animalestiktok #familiaaddams #despertador #iphone #alarme som original - Ariel Calopsita

Lejos de molestarse, el dueño reaccionó con ternura: se acercó al ave y le dio un beso, mientras el loro insistía con su particular versión del despertador. Esa mezcla de humor y complicidad familiar se convirtió en el atractivo principal del video.

En cuestión de horas, la publicación superó los 35 millones de visualizaciones, alcanzó más de 1,6 millones de “me gusta” y acumuló más de 24 mil comentarios.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Intenso operativo en Garza: cayó una avioneta, se incendió y testigos vieron a tres hombres huir del lugar
  2. 2. Virginia Gallardo fue criticada por su cuerpo y respondió con ironía: “Menos mal que llegaste vos primero”
  3. 3. Procesan por corrupción a diputada provincial y a un comisionado municipal
  4. 4. A un mes de la muerte de “Locomotora” Oliveras, el emotivo recuerdo de su hijo: “Siempre en nuestros corazones”
  5. 5. Franco Colapinto finalizó 18º en la primera práctica del GP de Países Bajos de Fórmula 1
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT