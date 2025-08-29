Un loro causó furor en TikTok por su increíble capacidad de imitar la alarma de su dueño

El video superó los 35 millones de reproducciones y generó miles de comentarios en la red social china.

Hoy 08:54

Un loro sorprendió a todo TikTok por su increíble capacidad de imitar a la perfección el sonido de la alarma de su dueño.

La escena fue registrada por el usuario Ariel Calopsita (@ariel_calopsit) y no tardó en volverse viral. En la grabación se ve cómo el hombre, aún acostado en su cama, apaga la alarma del celular a las 9:56 de la mañana. Sin embargo, el característico ruido continuó, esta vez reproducido por su mascota.

Lejos de molestarse, el dueño reaccionó con ternura: se acercó al ave y le dio un beso, mientras el loro insistía con su particular versión del despertador. Esa mezcla de humor y complicidad familiar se convirtió en el atractivo principal del video.

En cuestión de horas, la publicación superó los 35 millones de visualizaciones, alcanzó más de 1,6 millones de “me gusta” y acumuló más de 24 mil comentarios.