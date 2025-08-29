Madrugada violenta: irrumpió con un arma en edificio céntrico tras acusar a un vecino de abuso

Un joven ingresó fuera de sí a un edificio de avenida Belgrano con lo que sería un arma de fuego. Lo acusan de amenazar a vecinos y gritar en los pasillos.

Una madrugada cargada de tensión se vivió en un edificio ubicado en plena avenida Belgrano casi Rivadavia, cuando un sujeto —en aparente estado de alteración y bajo efectos de estupefacientes— ingresó armado y con intenciones de atacar a otro hombre al que acusa de haber abusado de su pareja.

El hecho fue denunciado por un abogado que trabaja en el lugar, quien relató a las autoridades que fue el portero del edificio quien presenció la escena cerca de la 1.40 AM del jueves. Según el testimonio, el sujeto —identificado como "Juan"— entró al edificio y subió exaltado hacia los pisos superiores portando lo que parecía un arma de fuego, gritando que iba a "hacer justicia por mano propia".

De acuerdo a los dichos del encargado, el agresor intentó irrumpir en el departamento “Cuarto A”, creyendo que allí vivía el supuesto abusador, aunque en realidad buscaba al morador del “Tercero A”. El hombre fue interceptado por el portero, que intentó calmarlo y alertó a otros residentes.

Vecinos confirmaron que no era la primera vez que “Juan” protagonizaba escenas violentas, y señalaron que durante el jueves al mediodía volvió a recorrer el edificio a los gritos, esta vez también armado.

Además, varios residentes aseguran haber escuchado gritos de auxilio por parte de una joven que viviría en uno de los departamentos involucrados, lo que derivó en una actuación de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar.

El caso quedó en manos del fiscal Martín Silva, quien trabaja en conjunto con su equipo para determinar si existe una denuncia previa contra el agresor y si efectivamente el sujeto portaba un arma real.

Por el momento, la Policía intenta establecer si se trató de un intento de ataque o de una amenaza concreta, mientras que la comunidad del edificio expresó preocupación ante la posibilidad de que la situación derive en una tragedia.