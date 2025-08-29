Mitre no lo pudo sostener y se tuvo que conformar con un empate ante Chacarita

El Aurinegro lo había dado vuelta y se imponía por 2-1, pero sobre el final el Funebrero llegó a la igualdad en San Martín.

Hoy 16:19

Mitre no pudo sostener la ventaja y terminó igualando 2-2 ante Chacarita, en San Martín, por la fecha 29 de la Zona B de la Primera Nacional. El equipo santiagueño quedó lejos de la pelea por la clasificación al Reducido.

El local abrió el marcador a los 25 minutos, con un gol de penal de Víctor Figueroa. En el complemento, a los 6 minutos, David “La Bestia” Romero definió de zurda ante la salida del arquero y puso el 1-1.

A falta de cinco minutos para el final, Javier Martínez, otro santiagueño, dio vuelta el resultado con el 2-1 para el Aurinegro, pero en el cierre, Hernán Rivero decretó el 2-2 definitivo a los 45 minutos.

El conjunto dirigido por Mazzón terminó con diez jugadores debido a la expulsión de Facundo Melillán, por doble amarilla a los 48 minutos del segundo tiempo.

Con este empate, Mitre dejó pasar la chance de sumar su segundo triunfo consecutivo y se complica en la lucha por entrar al Reducido. En la próxima fecha, el Aurinegro recibirá a Defensores de Belgrano buscando volver a la victoria.