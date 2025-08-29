Mitre quiere confirmar su levantada en su visita a Chacarita

El Aurinegro buscará sumar tres puntos clave este sábado desde las 14 ante el Funebrero, en un duelo correspondiente a la fecha 29 de la Primera Nacional.

Hoy 07:28

Mitre afrontará una prueba exigente este sábado desde las 14 en su visita a Chacarita Juniors, donde intentará ratificar la levantada tras la gran victoria por 3 a 0 ante San Telmo en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione. Ese triunfo le permitió cortar una racha negativa de cinco partidos sin ganar —con cuatro derrotas y un empate— y renovó la ilusión de pelear por un lugar en el Reducido.

Con Cristian Mazzón al mando de manera interina, el Aurinegro llega a este compromiso con 35 puntos, producto de 9 triunfos, 8 empates y 11 caídas, ubicándose en la 11ª posición. A pesar de la distancia, el objetivo sigue siendo acercarse a la zona de clasificación, que hoy marca Estudiantes de Caseros con 44 unidades.

Por su parte, Chacarita, quinto en la tabla con 46 puntos, atraviesa un presente irregular, ya que acumula cuatro partidos sin ganar con tres empates y una derrota. En su última presentación, el Funebrero igualó 1-1 ante Colón y buscará reencontrarse con el triunfo en su casa para no perder terreno en la lucha por los puestos de vanguardia.

El encuentro contará con televisión en vivo por Dsports y será arbitrado por Juan Pafundi, acompañado por Marcelo Errante y Mariano Cichetto como asistentes, mientras que Juan Cruz Robledo será el cuarto árbitro.