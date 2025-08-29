En vivo: Mitre quiere confirmar su levantada en su visita a Chacarita

El Aurinegro buscará sumar tres puntos clave este sábado desde las 14 ante el Funebrero, en un duelo correspondiente a la fecha 29 de la Primera Nacional.

Hoy 14:37

Mitre afrontará una prueba exigente este sábado desde las 14 en su visita a Chacarita Juniors, donde intentará ratificar la levantada tras la gran victoria por 3 a 0 ante San Telmo en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione. Ese triunfo le permitió cortar una racha negativa de cinco partidos sin ganar —con cuatro derrotas y un empate— y renovó la ilusión de pelear por un lugar en el Reducido.

