Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 AGO 2025 | 27º
X
Somos Deporte

En vivo: Mitre quiere confirmar su levantada en su visita a Chacarita

El Aurinegro buscará sumar tres puntos clave este sábado desde las 14 ante el Funebrero, en un duelo correspondiente a la fecha 29 de la Primera Nacional.

Hoy 14:37

Mitre afrontará una prueba exigente este sábado desde las 14 en su visita a Chacarita Juniors, donde intentará ratificar la levantada tras la gran victoria por 3 a 0 ante San Telmo en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione. Ese triunfo le permitió cortar una racha negativa de cinco partidos sin ganar —con cuatro derrotas y un empate— y renovó la ilusión de pelear por un lugar en el Reducido.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Club Atlético Mitre Primera Nacional

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este sábado 30 de agosto en Santiago del Estero: la Tormenta de Santa Rosa llega con lluvias aisladas y vientos del sur
  2. 2. Se conoció el nombre del tercero en discordia entre Gime Accardi y Nico Vázquez
  3. 3. Franco Colapinto finalizó 16° en la clasificación del GP de Países Bajos de Fórmula 1
  4. 4. Tensión con Venezuela: un buque lanzamisiles de EE.UU. cruzó el canal de Panamá rumbo al Caribe
  5. 5. Sigue la búsqueda de sujeto que golpeó y quemó con un cuchillo a una abogada
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT