Piqueteros VIP irán a juicio: la larga lista de vehículos y propiedades

Los piqueteros Marcos Cáceres y Lucas Torales, junto a sus familias, poseían una gran cantidad de bienes con dinero que recibían a través del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular.

El fiscal federal, Patricio Sabadini requirió la elevación a juicio de Marcos Antonio Cáceres y Lucas Alexis Torales Cordeiro, los dos detenidos en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. El pedido también pesa para los familiares de ambos Lourdes Agustina Ruiz Díaz, María Del Carmen Cáceres, José De Jesús Torales y Marcos Gabriel Torales Cordeiro.

Cabe recordar que Cáceres y Torales fueron detenidos a principios de abril junto a otros dos dirigentes piqueteros, Juan Carlos y Diego Rolón, por cuatro causas que muestran una trama familiar donde el dinero que debía ser utilizado para las fundaciones que lideraban los detenidos era desviado para viajes, autos de lujo y amplias propiedades.

Como principal punto en las investigaciones se cree que el dinero lo recibían a través del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP). La disolución de dicho organismo se dio en el mes de julio del 2024 luego de que la legislatura chaqueña lo aprobó debido a que se detectaron numerosas irregularidades en su funcionamiento durante la gestión provincial anterior.

En el caso de Cáceres, junto a los Rolón, se los investiga por una "importante exteriorización patrimonial" tras una denuncia anónima que llegó a la Fiscalía. Por su parte, la Justicia puso los ojos en Torales luego de que él y su esposa demostraban "una importante exteriorización patrimonial realizando numerosos viajes al exterior y la adquisición de un inmueble que le fuera regalado por éste a su pareja, que da cuenta de presuntas maniobras típicas del delito de "lavado de activos".

La lista de los bienes e inmuebles de los piqueteros y sus familias

Marcos Cáceres

El dirigente social Marcos Cáceres está imputado también por lavado de activos junto a su pareja Lourdes Ruiz Díaz y su hermana María del Carmen Cáceres.

Vehículos a nombre de Marcos Cáceres

En fecha 06/06/2022: Camioneta Dodge, modelo Journey SE 2.4, tipo rural 5 puertas, año de fabricación. 2011, Dominio KRU340, de su exclusiva titularidad, con cédula adicional a favor de Ramón Eduardo Cáceres.

En fecha 16/01/2023: Camioneta Dodge, modelo Ram 1500 5.7 V8, La Ramie 4x4, pick-up cabina doble, año de fabricación 2013, Dominio NOG-866, de su exclusiva titularidad.

En fecha 22/07/2019: Camioneta marca Toyota, Corolla XEI 1.8 cvt, Sedan 4 puertas, año de fabricación 2016, Dominio AA207PW, de su exclusiva titularidad, la cual fue vendida en fecha 23/09/2022, valor de transferencia (s/informe AFIP $ 2.800.000).

VOLKSWAGEN modelo UP de 5 puertas, color gris, modelo 2015, dominio PKE-583. Este habría sido vendido.

Mejoras en bienes inmuebles

Cáceres habría realizado construcciones y mejoras en inmuebles que serían del Estado, pero que estaban en manejo del dirigente social.

"El Quincho de Marcos Cáceres”, así definieron los vecinos a la propiedad situada en Chacra 216, Pc. 3, Sector D, dentro del Barrio La Ilusión, a 400 metros de la Av. Urquiza al 3100 aproximadamente. La propiedad sería de unos 20 metros de frente por 30 metros de largo

aproximadamente.

Quincho Isabela: inmueble con ubicación en Chacra 216, Parcela 3, Sector J, Barrio La Ilusión. El inmueble sería un terreno de unos 2.300 mts² aproximadamente en forma de "L".

Terreno fiscal ofrecido a la venta por el Sr. Cáceres: Junto a la propiedad mencionada ut-supra (Quincho Isabela), se logró constatar un terreno ubicado en la esquina de la manzana, siendo de unos 30x30 metros aproximadamente, cercado perimetralmente con alambre, ofrecido a la venta por el Sr. Cáceres.

Investigan un inmueble ubicado en una de las zonas más residenciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Bienes de Lourdes Ruiz Diaz, esposa de Cáceres

En fecha 07/07/2022: Vehículo marca Toyota, modelo Corolla SE-G 1.8 CVT, tipo sedan 4 puertas, año de fabricación 2018, Dominio AC454QV, registró una acreditación de cinco millones y en el 2023 lo colocó en un plazo fijo en el banco del Chaco.

Cooperativas

Ruiz Díaz integra y es cotitular de cuenta de la Cooperativa de Trabajo Central Progreso Ltda. y la Fundación Juan Domingo Perón, lideradas por su pareja Marcos Antonio Cáceres, las cuales proveían con carácter exclusivo al Estado Provincial, registrándose millonarias sumas de dinero, como será expuesto con mayor detalle en el apartado de consideración de "ilícitos precedentes".

Bienes de María del Carmen caceres: hermana de Marcos

En fecha 28/02/2023: Camioneta marca Volkswagen, modelo Amarok 2.0L TDI 180CV, color marrón, año de fabricación 2012, dominio LWN-520.

En fecha 15/12/2022: Motocicleta, marca Motomel, modelo B110, año de fabricación 2022, Dominio A175JIO, de su exclusiva titularidad, sin cédulas adicionales asociadas.

En dicho sentido, registra acreditaciones netas en el Nuevo Banco del Chaco S.A. Recibió acreditaciones por un monto de $ 6.000.000 (netos) en el periodo 2024 y, a su vez, la constitución de un plazo fijo en fecha 08/01/2024 por el mismo monto. El mismo, generó rendimientos de una suma total de $9.774.669 hasta el 19/12/2024 (fecha de vencimiento).

Lucas Torales

En el caso de Lucas Torales, quien está imputado en una causa por lavado de activos junto a su padre, José de Jesús Torales, y su hermano Marcos Gabriel Torales.

Vehículos a nombre Lucas Torales

En fecha 14/10/2022: Automóvil marca Ford, Modelo Focus 5P 2.0L N AT SE PLUS, dominio AC220NT, a un valor de $ 2.650.000,00 (s/ informe de AFIP), 100% de su titularidad, el cual fue vendido en fecha 13/06/2024.

Acreditación de grandes sumas de dinero en cuenta bancaria de titularidad de Lucas Torales y constitución de un plazo fijo, lo que resulta llamativo debido a que en dicho periodo no posee ingresos lícitos declarados que lo justifiquen. El mismo registró en el periodo 2024 la acreditación de una suma de $ 32.754.857, de los cuales $ 16.926.105 se corresponden con la acreditación de un plazo fijo.

Vehículos a nombre de José de Jesús Torales

En fecha 25/05/2022: Automóvil marca Honda, modelo Civic EX, Sedan 4P, dominio AB014LV, año de fabricación 2017, 100% de su titularidad. Conforme surge de la información recepcionada, a la fecha del informe (08/08/24) la valuación del vehículo era de $ 9.725.000.

En fecha 21/07/2021: Automóvil marca Ford, modelo Fiesta 1.6L Titanium Powershift, Sedan 5 Puertas, dominio AC745OD, año de fabricación 2018, a un valor de $ 1.150.000,00 (s/ informe de AFIP), 100% de su titularidad, el cual fue vendido en fecha 09/11/2022.

En fecha 18/07/2023: Camioneta marca Ford, modelo Territory Trend 1.5L GTDI 4x2 AT, dominio AF151VW, año de fabricación 2022, por un valor de $ 10.000.000 00 (s/ informe de AFIP), 100% de su titularidad, el cual fue vendido en fecha 08/03/2024.

Vehículos a nombre de Marcos Gabriel Torales Cordeiro

En fecha 18/05/2023: Automóvil marca Honda, modelo Civic EX L, Sedan 4 puertas, dominio AE039MZ, año de fabricación 2020, por un valor de $ 6.800.000,00 (s/ informe de AFIP), 100% de su titularidad.