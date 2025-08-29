Fingió su muerte para abandonar a su familia, huir a Europa y casarse con otra mujer

La Justicia le impuso una pena ejemplar. La reconstrucción del caso reveló que Ryan Borgwardt planificó cada detalle de su fuga para que todos pensaran que se había ahogado.

Hoy 09:30

La historia de Ryan Borgwardt, el padre de Wisconsin que fingió su muerte y desapareció durante casi tres meses, ha dado un giro con la sentencia dictada por la justicia: 89 días de cárcel, exactamente el mismo tiempo que estuvo ausente tras simular un accidente en el lago Green Lake.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El caso, que movilizó a autoridades locales, federales de Estados Unidos e internacionales y sumió a su familia en la incertidumbre, puso a prueba los recursos de búsqueda y la confianza familiar.

El fallo judicial, emitido el 28 de agosto de 2024, impuso la pena de prisión y obligó a Borgwardt a pagar USD 30.000 en concepto de restitución a las fuerzas del orden, como compensación por los gastos generados durante la intensa búsqueda. Según PEOPLE, la fiscalía había solicitado una condena de 45 días, pero el juez decidió duplicarla para reflejar el impacto temporal y emocional de la desaparición. Durante la audiencia, Borgwardt expresó su arrepentimiento ante el tribunal: “Lamento profundamente las acciones que tomé esa noche y todo el dolor que causé a mi familia y amigos”, recogió el medio.

La familia

Desaparición y búsqueda en Green Lake

La desaparición de Borgwardt se remonta al 11 de agosto de 2024, cuando, tras un supuesto viaje en kayak por el lago Green Lake, su rastro se perdió. Al día siguiente, su esposa alertó a las autoridades al no recibir noticias suyas. Los equipos de rescate hallaron el kayak volcado, una caña de pescar, una caja de herramientas y un chaleco salvavidas flotando en el agua, mientras que el vehículo, el remolque, las llaves y la billetera del hombre aparecieron en un parque cercano.

Durante semanas, la familia creyó que había muerto ahogado, mientras la búsqueda se intensificaba con la participación de organizaciones especializadas como Bruce’s Legacy, que empleó drones, tecnología de sonar y perros rastreadores para inspeccionar las profundidades del lago, que superan los 60 metros.

Te recomendamos: Polonia: un piloto de un F-16 se estrelló y murió antes de una exhibición militar

La operación de búsqueda, que se extendió durante 54 días y movilizó recursos públicos y privados, no arrojó resultados concluyentes. El líder de Bruce’s Legacy, Keith Cormican, describió la experiencia como “emocionalmente devastadora” ante la falta de respuestas. Sin embargo, en octubre, la investigación cambió de rumbo cuando las autoridades canadienses informaron que el nombre de Borgwardt había sido registrado en la frontera el 13 de agosto, apenas dos días después de su desaparición. Este dato, confirmado por PEOPLE, llevó a los investigadores a replantear el caso y a centrar la atención en los movimientos personales y financieros del desaparecido.

El plan de fuga y el impacto familiar

El análisis forense de la computadora portátil de Borgwardt, entregada por su esposa, reveló que había reemplazado el disco duro y eliminado el historial de navegación antes de desaparecer. Además, la policía descubrió que en enero había contratado una póliza de seguro de vida por USD 375.000, realizó transferencias de fondos a una cuenta bancaria en el extranjero y mantuvo contacto con una mujer en Uzbekistán. Según el sheriff del condado de Green Lake, Mark Podoll, Borgwardt también reportó su pasaporte como perdido y obtuvo uno nuevo meses antes, aunque el anterior fue hallado posteriormente en poder de su esposa.

La reconstrucción de los hechos, detallada por PEOPLE, muestra que Borgwardt planificó su fuga con detalle. Tras dejar una bicicleta eléctrica cerca del embarcadero, utilizó un kayak y una balsa inflable infantil para simular un accidente en el lago. Luego, remó hasta la orilla, montó la bicicleta y viajó durante la noche hasta Madison, donde abordó un autobús hacia Detroit y, posteriormente, a la frontera canadiense. Desde allí, continuó en autobús hasta un aeropuerto y tomó un vuelo con destino a Europa del Este, donde intentó iniciar una nueva vida junto a la mujer que había conocido en línea previamente.

El impacto de la desaparición y posterior revelación del engaño fue profundo para la familia de Borgwardt. Su esposa, quien colaboró plenamente con la investigación, fue descrita por el sheriff Podoll como “una mujer increíblemente fuerte” que soportó la situación con entereza. Los hijos del hombre, dos adolescentes y una niña en primaria, vivieron la conmoción de creer que su padre había muerto para luego descubrir que había abandonado a la familia. “Ellos pensaron que su papá había muerto. Ahora, un día después, descubren que no lo está”, relató el sheriff .