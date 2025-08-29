Una argentina se mudó a Barcelona y su vecino le dejó un cartel insólito

La mujer recibió un mensaje inesperado en la puerta de su nuevo departamento y decidió responderle con ironía.

Hoy 08:38

Una joven argentina que estaba a punto de mudarse a su nuevo departamento en Barcelona compartió en X el insólito cartel que encontró en la puerta y la respuesta que decidió dejarle a su vecino.

“Ya nos dieron las llaves del piso nuevo, y fui hoy a verlo. Adivinen cómo me recibe el vecino nuevo”, escribió la chica en su publicación, que en pocas horas alcanzó miles de interacciones. “Y gocen con mi respuesta”, agregó.

En la nota manuscrita que le habían dejado, se podía leer: “Este plástico es de vuestra mudanza. Hacer el favor tirar las cosas”.

Sorprendida por el reclamo, la joven aclaró que todavía ni siquiera se había mudado al edificio y le contestó con ironía: “¡Hola! Gusto en saludarlo. Gracias por la nota de BIENVENIDA. El plástico no es nuestro. No nos mudamos aún”.

El intercambio generó repercusión en redes sociales, donde la publicación superó las 2,5 millones de visualizaciones y más de 75 mil “me gusta”. Muchos usuarios reaccionaron indignados con la actitud del vecino.

“Ay por favor, hay gente muy mal. Cómo te va a dejar ese mensaje”, “Que pesado, ni se presenta y ya anda molestando”, “Qué feo mudarte y que te reciban así”, escribieron algunos internautas.