Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 AGO 2025 | 19º
X
Locales

Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este domingo 31 de agosto y el lunes 1 de septiembre se realizarán cortes del servicio eléctrico en horarios de 6 a 16.

Hoy 09:33

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Domingo 31 de agosto:

de 06:00 a 12:00 hs afectando a la ciudad de Frías y zonas aledañas.

Lunes 1 de septiembre:

de 10:00 a 13:00 hs afectando a las localidades de Tinajerayoj, Saldivar y Santa Justina (dpto. Moreno)

de 13:00 a 16:00 hs afectando a parte del barrio Centro de la ciudad Capital (comprendido entre Roca, Mendoza, Independencia y Catamarca).

TEMAS Edese

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Intenso operativo en Garza: cayó una avioneta, se incendió y testigos vieron a tres hombres huir del lugar
  2. 2. Hallaron asesinada a una santiagueña en Buenos Aires y su hija de 15 años es la principal sospechosa
  3. 3. Procesan por corrupción a diputada provincial y a un comisionado municipal
  4. 4. Virginia Gallardo fue criticada por su cuerpo y respondió con ironía: “Menos mal que llegaste vos primero”
  5. 5. En vivo: Franco Colapinto afronta la segunda práctica del GP de Países Bajos de Fórmula 1
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT