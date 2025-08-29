Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este domingo 31 de agosto y el lunes 1 de septiembre se realizarán cortes del servicio eléctrico en horarios de 6 a 16.
Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.
Domingo 31 de agosto:
de 06:00 a 12:00 hs afectando a la ciudad de Frías y zonas aledañas.
Lunes 1 de septiembre:
de 10:00 a 13:00 hs afectando a las localidades de Tinajerayoj, Saldivar y Santa Justina (dpto. Moreno)
de 13:00 a 16:00 hs afectando a parte del barrio Centro de la ciudad Capital (comprendido entre Roca, Mendoza, Independencia y Catamarca).