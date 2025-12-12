Estudiantes fue más efectivo en los penales y se consagró campeón del Clausura en el Madre de Ciudades

Tras igualar 1 a 1 en el encuentro, el Pincha se impuso 5 a 4 ante Racing desde los doce pasos y festejó en Santiago del Estero.

13/12/2025

Cuantas más dificultades aparecen, más fuerte se vuelve Estudiantes. Lo de anoche fue una demostración pura de mística copera, aunque en los libros figure como una liga. Racing parecía llevarse el Clausura, pero el Pincha se negó a rendirse y forzó un final dramático, de esos que explican por qué este club tiene un vínculo especial con las gestas imposibles. Con Verón en la platea, viviendo el partido como un hincha más en medio de su conflicto con la AFA, el equipo volvió a responder en la cancha.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Madre de Ciudades explotó cuando el pueblo pincha se hizo oír. En los penales, el suspenso fue total: el disparo de Pardo al palo, la serie que arrancó cuesta arriba tras el fallo de Cetré y la reacción inmediata para terminar festejando. Esa fortaleza anímica es la marca registrada de este equipo, al que dieron por muerto varias veces durante el año y que siempre encontró la forma de levantarse.

Antes, había sido el empate milagroso. Cuando el gol de Maravilla parecía sentenciar la historia, apareció Carrillo, en su regreso tras cuatro fechas de suspensión, para clavar el 1-1 y empujar el partido a una definición inolvidable. Desde aquella eliminación con Flamengo, Estudiantes entendió que debía correr siempre de atrás y así se hizo más fuerte, incluso metiéndose por la ventana a los Playoffs.

Siempre de visitante, dejó en el camino a un Central campeón de escritorio, a Central Córdoba y en semifinales ganó el clásico platense en el Bosque. No fue una final lucida, pero sí batallada, como exige la historia. En el duelo de corazones, nadie resiste como Estudiantes. Por resiliencia, por carácter y por mística, encontró un título que hasta hace poco ni el hincha más optimista imaginaba.