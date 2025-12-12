Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 DIC 2025 | 27º
X
Somos Deporte

Estudiantes fue más efectivo en los penales y se consagró campeón del Clausura en el Madre de Ciudades

Tras igualar 1 a 1 en el encuentro, el Pincha se impuso 5 a 4 ante Racing desde los doce pasos y festejó en Santiago del Estero.

13/12/2025
Estudiantes campeón

Cuantas más dificultades aparecen, más fuerte se vuelve Estudiantes. Lo de anoche fue una demostración pura de mística copera, aunque en los libros figure como una liga. Racing parecía llevarse el Clausura, pero el Pincha se negó a rendirse y forzó un final dramático, de esos que explican por qué este club tiene un vínculo especial con las gestas imposibles. Con Verón en la platea, viviendo el partido como un hincha más en medio de su conflicto con la AFA, el equipo volvió a responder en la cancha.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Madre de Ciudades explotó cuando el pueblo pincha se hizo oír. En los penales, el suspenso fue total: el disparo de Pardo al palo, la serie que arrancó cuesta arriba tras el fallo de Cetré y la reacción inmediata para terminar festejando. Esa fortaleza anímica es la marca registrada de este equipo, al que dieron por muerto varias veces durante el año y que siempre encontró la forma de levantarse.

Antes, había sido el empate milagroso. Cuando el gol de Maravilla parecía sentenciar la historia, apareció Carrillo, en su regreso tras cuatro fechas de suspensión, para clavar el 1-1 y empujar el partido a una definición inolvidable. Desde aquella eliminación con Flamengo, Estudiantes entendió que debía correr siempre de atrás y así se hizo más fuerte, incluso metiéndose por la ventana a los Playoffs.

Siempre de visitante, dejó en el camino a un Central campeón de escritorio, a Central Córdoba y en semifinales ganó el clásico platense en el Bosque. No fue una final lucida, pero sí batallada, como exige la historia. En el duelo de corazones, nadie resiste como Estudiantes. Por resiliencia, por carácter y por mística, encontró un título que hasta hace poco ni el hincha más optimista imaginaba.

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Racing Club Club Estudiantes de La Plata

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Ruta 34: volcó un acoplado entre Real Sayana y Casares y el camión perdió toda la carga
  2. 2. Murió Ernesto Acher, uno de los pioneros de Les Luthiers y creador de La Banda Elástica
  3. 3. “Es lo que la Argentina necesita”: Martín Rappallini respaldó la reforma laboral
  4. 4. Elías Suárez participó del intercambio de presentes institucionales en la final de la Liga Profesional en el Estadio Único
  5. 5. Tiroteo en un campus universitario de Rhode Island: hay varios heridos y alerta máxima
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT