"Si la avioneta transportaba droga, podríamos confirmarlo químicamente a pesar del fuego"

Así lo explicó el juez federal Sebastián Argibay en diálogo con Radio Panorama al referirse a la caída e incendio de una avioneta en un descampado cercano a Garza, que abrió especulaciones sobre un vuelo ilegal que transportaba drogas.

Hoy 09:55

Durante las últimas horas del jueves, una aeronave de mediano porte se precipitó en una zona montuosa del paraje San Ramón y fue consumida por las llamas. Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, encontraron la nave totalmente destruida, sin rastros de ocupantes. Se montó un intenso operativo para esclarecer el hecho y localizar a quienes viajaban a bordo.

Según los primeros testimonios, algunos vecinos afirmaron haber visto a tres personas escapar a toda prisa del lugar apenas minutos después del siniestro, lo que generó interrogantes sobre lo ocurrido en la zona. No se descarta que la aeronave estuviera vinculada al transporte ilegal de mercaderías o drogas.

La avioneta fue consumida por el fuego.

En diálogo con Radio Panorama, el Juez Federal Sebastián Argibay explicó que la nave quedó prácticamente destruida, conservándose solo el motor y algunos vestigios del fuego. Destacó que los rastrillajes continúan, con cierres de rutas y búsqueda de los posibles tripulantes. “No estamos seguros de cuántos eran, además del piloto”, indicó.

Argibay señaló que "los lugares más inhóspitos, como campos sin actividad, suelen ser elegidos para este tipo de maniobras". Explicó que las investigaciones buscan reconstruir los motivos del vuelo y precisó que si existiese droga, aún después del incendio, podrían "confirmarlo químicamente".

El juez agregó que, en caso de que se haya transportado droga, es posible que haya sido arrojada para aligerar la aeronave, utilizando caminos vecinales, montes adaptados o tierra arada como zonas de descarga, siempre con colaboración local y planificación previa.