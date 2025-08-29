En medio del caos institucional, San Lorenzo juega el clásico ante Huracán

El duelo por la 7ª fecha del Torneo Clausura se disputará desde las 14:45 en el estadio Pedro Bidegain.

El Ciclón recibirá al Globo este sábado desde las 14:45 en el estadio Pedro Bidegain, por el interzonal de la 7ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Ambos buscan un triunfo que los mantenga en la pelea por los primeros puestos.

San Lorenzo llega al clásico atravesando un caos institucional que sacudió al club durante las últimas semanas. La renuncia de Marcelo Culotta y el regreso de Marcelo Moretti a la presidencia en medio de fuertes conflictos internos generaron un clima de tensión que el equipo intentará dejar atrás dentro del campo de juego. En lo futbolístico, los dirigidos por Damián Ayude vienen de un triunfo importante 1-0 ante Instituto y buscarán una victoria que les permita acercarse a la cima de la Zona A. Sin embargo, el Ciclón no contará con Gastón Hernández, capitán y pieza clave en la defensa, quien sigue recuperándose de una distensión muscular. En contrapartida, Alexis Cuello volverá al once titular tras cumplir la fecha de suspensión.

Por el lado de Huracán, el equipo de Frank Kudelka vive una realidad diferente: acumula cuatro partidos invicto en el Clausura, con tres triunfos y un empate, y llega con la confianza en alza. Sin embargo, arrastra la frustración de haber quedado eliminado de la Copa Sudamericana tras caer 3-1 ante Once Caldas. Para este duelo, el Globo no podrá contar con Fabio Pereyra, expulsado en la fecha pasada ante Unión, pero buscará extender su racha positiva ante San Lorenzo, ya que en los últimos cinco clásicos no perdió: ganó uno y empató cuatro. Además, intentará romper una sequía histórica, dado que no gana en el Bidegain desde 2001.

En el historial, San Lorenzo y Huracán se enfrentaron en 191 oportunidades: el Ciclón se impuso en 87 partidos, el Globo ganó 48 y hubo 55 empates. En el último antecedente, disputado el 23 de febrero, Huracán se quedó con la victoria por 2-0 con goles de Fabio Pereyra y Rodrigo Cabral.

La probable formación de San Lorenzo vs. Huracán, por el Torneo Clausura

Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Cruz Rattalino; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello, Matías Reali. DT: Damián Ayude.

El posible once de Huracán vs. San Lorenzo, por el Torneo Clausura

Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Nicolás Goitea o Lucas Carrizo, Martín Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral; Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.