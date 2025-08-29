Ingresar
Argentinos quiere meterse en zona de Libertadores ante un Independiente Rivadavia que no reacciona

El Bicho intentará sumar de a tres este sábado desde las 17 en Mendoza para meterse en puestos de clasificación, mientras que la Lepra buscará cortar una racha de tres partidos sin ganar.

Hoy 00:48

Argentinos Juniors viaja a Mendoza para enfrentar a Independiente Rivadavia este sábado desde las 17 en el estadio Bautista Gargantini, por la 7ª fecha del Torneo Clausura 2025

El conjunto dirigido por Nicolás Diez viene de mostrar su mejor versión y golear 4-1 a Racing en La Paternal, con tantos de Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Matías Giménez Rojas y Nicolás Oroz. Ese resultado le permitió recuperarse tras la caída con Huracán y ahora buscará meterse en zona de clasificación a la Copa Libertadores, desplazando a Boca de los primeros puestos.

Por su parte, Independiente Rivadavia no logra encontrar regularidad en el campeonato. Los dirigidos por Alfredo Berti solo pudieron ganar un partido en seis fechas y actualmente arrastran tres encuentros sin victorias. En su última presentación, igualaron 1-1 ante Tigre, que lo empató en el tiempo de descuento con un polémico penal convertido por Braian Martínez. La Lepra necesita sumar en casa para recuperar terreno en la tabla y volver a acercarse a los puestos de clasificación.

El duelo promete ser intenso, con Argentinos decidido a mantenerse en la pelea por la Libertadores y un Independiente Rivadavia urgido de puntos para cortar su mala racha y reencaminar su campaña.

