30 AGO 2025
Somos Deporte
Independiente Rivadavia se hizo fuerte en Mendoza y derrotó a Argentinos Juniors
La Lepra se impuso sobre el Bicho por 2-1 en la continuidad de la octava fecha del Torneo Clausura.
Hoy 18:56
Liga Profesional de Fútbol
Asociación Atlética Argentinos Juniors
Club Sportivo Independiente Rivadavia de Mendoza
