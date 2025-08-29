Ingresar
Independiente Rivadavia se hizo fuerte en Mendoza y derrotó a Argentinos Juniors

La Lepra se impuso sobre el Bicho por 2-1 en la continuidad de la octava fecha del Torneo Clausura.

Hoy 18:56
Independiente Rivadavia festejo

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Asociación Atlética Argentinos Juniors Club Sportivo Independiente Rivadavia de Mendoza

