“Sos lo más de lo más”: Luis Caputo mostró sus chats con Milei para desmentir una pelea

El funcionario exhibió los mensajes de Whatsapp que cruza con el Presidente. “Me voy a quedar hasta el 10 de diciembre de 2027″, aseguró.

Hoy 10:09

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, volvió a desmentir los rumores sobre supuestas diferencias con Javier Milei y, para despejar dudas, mostró un chat de Whatsapp con el Presidente, en los que se dedicaron mensajes de afecto y hasta emojis de corazón.

“Nunca hubo una relación tan buena entre un presidente y un ministro de Economía, probablemente, en toda nuestra historia”, aseguró Caputo durante su participación en “Las tres anclas”, el programa que se emite cada jueves por el canal de streaming oficialista Carajo.

Para reforzar su afirmación, el ministro acercó su celular a la cámara y exhibió la conversación con Milei. Se trató de un chat reciente, aunque anterior a este jueves, según lo que se vio en pantalla.

En uno de los mensajes, Milei le escribió: “Te quiero, Toto, sos lo más de lo más”, acompañado de un emoji de corazón. Caputo respondió en la misma sintonía: “Jaja, yo tmb. Espalda con espalda vamos”. El funcionario contó que recibe mensajes como ese “más o menos cada tres días”.

Antes de mostrar el chat, Caputo ya había descartado cualquier inconveniente con el Presidente. “Pude haber discutido con los chicos -dijo en referencia a su equipo económico-, pero no discutí ni una vez con el Presidente en 18 meses. Sé lo que piensa él porque es lo mismo que pienso yo”, afirmó, en línea con los elogios que Milei suele dedicarle en público.

El ministro insistió en que, aunque “nunca” discutieron, “los medios siguen jorobando con eso”. “Siguen con que yo me voy. Me voy a quedar hasta el 10 de diciembre de 2027, faltan dos años y medio, no puedo desmentir esto cada vez que lo dicen”, remarcó.

Además, Caputo aseguró que ningún funcionario de su cartera “habla en off”. “Les tengo prohibido hablar en off… cualquiera que diga que alguien dijo algo en off es mentira”, sentenció.

El ministro responsabilizó a la oposición por la suba de tasas

En el plano económico, Caputo definió la situación actual como “una etapa transitoria producto de una oposición que quiere destrozar el país” y le atribuyó a ese sector la “volatilidad de las tasas” de interés.

“Es producto de lo que hizo la oposición que lo único que quiere es voltear al Gobierno”, sostuvo el ministro, aunque aclaró que en la administración nacional “no hay preocupación al respecto”. “Sabemos que es algo de corto plazo. Cuando la gente vote va a bajar la tasa, el riesgo país y van a subir las acciones”, pronosticó.

En sintonía con el discurso oficialista, Caputo afirmó que “el kirchnerismo le declaró la guerra a los argentinos” y “mandó a su brazo armado, el Congreso, a romper el equilibrio fiscal y el programa económico”. “En dos semanas votaron 12 leyes que rompían todo”, argumentó.