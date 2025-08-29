Escándalo en Bélgica: investigan fraude en el examen de Medicina, igual que en Argentina

Las autoridades educativas detectaron un número de aprobados muy por encima del promedio habitual, lo que encendió las alarmas.

Como pasó en la Argentina con las pruebas de residencia, las autoridades belgas investigan si estudiantes de la región de Flandes cometieron fraude en el examen de acceso a la carrera de Medicina con el uso del chatGPT.

El escándalo llevó al presidente del comité examinador, Jan Eggermont, de la Universidad de Lovaina, a presentar su renuncia.

La ministra de Educación de Flandes, Zuhal Demir, del partido nacionalista N-VA, pidió una investigación sobre los hechos. Además, dijo que está considerando volver a los exámenes en papel y a una prueba centralizada, como se hace en el resto de las regiones belgas.

Las acusaciones y sospechas comenzaron tras la celebración de las convocatorias a exámenes en Flandes, que concluyeron con una tasa de aprobados mucho mayor de lo habitual.

Durante esas pruebas, realizadas en computadora, se podían abrir otras pestañas, según reconoció el propio comité examinador.

El decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Lovaina descartó que se haya podido cometer un fraude a gran escala.

Para llevar a cabo la investigación, las autoridades belgas, asistidas por expertos informáticos, tienen previsto analizar todos las computadoras utilizadas, dijo la prensa local.

La ministra de Educación de Flandes, Zuhal Demir, dijo al diario Het Laatste Nieuws que “todo lo que pueda investigarse se examinará a fondo”.

“El objetivo es determinar próximamente si cada participante ha cometido fraude o si existen indicios de ello”, declaró.

Aunque no se ha determinado cuáles serán las consecuencias exactas, las autoridades belgas dejaron en claro que los responsables del fraude serán sancionados.