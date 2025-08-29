Di María y Central van por otro triunfo tras el clásico ante un Sarmiento que quiere alejarse del descenso

Se miden desde las 19:15 en el estadio Eva Perón por la 7ª fecha del Torneo Clausura 2025.

Hoy 07:18

El Canalla jugará este sábado desde las 19:15 ante Sarmiento de Junín en el estadio Eva Perón por la 7ª fecha del Torneo Clausura 2025. Los dirigidos por Ariel Holan buscan sumar para afianzarse en zona de Libertadores, mientras que el Verde necesita ganar para escaparle al descenso.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

Sarmiento de Junín atraviesa un momento complicado y llega presionado a este duelo ante Rosario Central. Los dirigidos por Facundo Sava no ganan como locales desde febrero y arrastran ocho partidos sin triunfos en el Eva Perón. Con 21 puntos en la tabla anual y un coeficiente de 0.981, el Verde se encuentra comprometido tanto en los promedios como en la pelea por la permanencia. En su última presentación, sufrió una dura derrota 3-0 frente a Deportivo Riestra, mientras que en su anterior juego como local dejó escapar la victoria tras ir 2-0 arriba ante Atlético Tucumán, que terminó empatándole en los minutos finales.

Por su parte, Rosario Central llega con el ánimo en alza después de un triunfo histórico en el clásico rosarino. Con un golazo de tiro libre de Ángel Di María, el Canalla venció a Newell’s y cortó una racha de tres empates consecutivos. Desde el regreso de “Angelito”, el equipo está invicto y quiere aprovechar el envión anímico para afianzarse en puestos de Copa Libertadores y consolidarse en zona de playoffs. La expectativa es alta, ya que los rosarinos buscan sumar de visitante para seguir prendidos en la pelea.

El duelo en el Eva Perón promete intensidad: Sarmiento necesita imperiosamente un triunfo para escaparle al descenso, mientras que Central quiere confirmar su levantada y mantener vivo el sueño de clasificar a la próxima Copa Libertadores.