Sarmiento de Junín-Rosario Central, suspendido por la lluvia

Las condiciones climáticas obligaron a la suspensión del partido antes del inicio del segundo tiempo.

Hoy 20:02

El encuentro entre Sarmiento y Rosario Central, correspondiente a la fecha 7 del torneo Clausura, fue suspendido debido al mal estado del campo de juego tras la intensa lluvia caída este sábado en la ciudad de Junín.

Luego de disputarse el primer tiempo, que finalizó sin goles, el árbitro Andrés Merlos determinó que no estaban dadas las condiciones para continuar el partido.

Antes de tomar la decisión, Merlos salió al campo junto al entrenador de Sarmiento, Facundo Sava, y los arqueros Jorge Broun y Lucas Acosta. Tras una breve charla, el juez comunicó oficialmente la suspensión del encuentro.

La reprogramación del segundo tiempo quedará sujeta a la confirmación de la AFA y al calendario del torneo.

Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Rosario Central Club Atlético Sarmiento de Junín

