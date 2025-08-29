Ingresar
Con un golazo del santiagueño Maher Carrizo, Vélez aplastó a Lanús y se subió a la cima

El joven delantero selló la goleada por 3-0 del Fortín ante el Granate con un zurdazo espectacular. Los de Guillermo Barros Schelotto son los únicos punteros de la Zona B.

30/08/2025

Vélez logró este sábado su cuarta victoria consecutiva entre las dos competencias que disputa en el semestre, al vencer por 3-0 a Lanús en Liniers. Con este resultado, el equipo de Guillermo Barros Schelotto quedó como líder del Grupo B del Torneo Clausura, superando por dos puntos a River, aunque con un partido más.

El encuentro mostró a un Vélez sólido y de ritmo intenso. Los goles fueron obra de Braian Romero, Tomás Galván y el santiagueño Maher Carrizo, estos últimos con potentes disparos al ángulo que sellaron una goleada impecable.

Lanús, afectado por varias lesiones, intentó disputar la cima del grupo, pero no pudo frenar a un Vélez que atraviesa un gran momento futbolístico y llega entonado para disputar la Supercopa Argentina frente a Central Córdoba el próximo sábado en Rosario.

