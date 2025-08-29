Con un golazo del santiagueño Maher Carrizo, Vélez aplastó a Lanús y se subió a la cima

El joven delantero selló la goleada por 3-0 del Fortín ante el Granate con un zurdazo espectacular. Los de Guillermo Barros Schelotto son los únicos punteros de la Zona B.
Vélez logró este sábado su cuarta victoria consecutiva entre las dos competencias que disputa en el semestre, al vencer por 3-0 a Lanús en Liniers. Con este resultado, el equipo de Guillermo Barros Schelotto quedó como líder del Grupo B del Torneo Clausura, superando por dos puntos a River, aunque con un partido más.
El encuentro mostró a un Vélez sólido y de ritmo intenso. Los goles fueron obra de Braian Romero, Tomás Galván y el santiagueño Maher Carrizo, estos últimos con potentes disparos al ángulo que sellaron una goleada impecable.
Lanús, afectado por varias lesiones, intentó disputar la cima del grupo, pero no pudo frenar a un Vélez que atraviesa un gran momento futbolístico y llega entonado para disputar la Supercopa Argentina frente a Central Córdoba el próximo sábado en Rosario.