En un duelo que promete, Vélez recibe a Lanús en el Amalfitani

El Fortín y el Granate se enfrentarán este sábado desde las 21:30 en el José Amalfitani por la 7ª fecha del Torneo Clausura 2025. Ambos atraviesan un gran presente, están en cuartos de copas internacionales y buscarán seguir prendidos en la pelea por la cima.

Vélez Sarsfield quiere extender su gran momento en la Liga Profesional y recibirá a Lanús en un partido que promete alta intensidad. Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto vienen de conseguir una importante victoria 2-1 en Mendoza ante Godoy Cruz y acumulan tres triunfos consecutivos en el Clausura. El Fortín, que además se prepara para enfrentar a Racing en los cuartos de final de la Copa Libertadores, solo perdió uno de los nueve partidos con el Mellizo en el banco. Además, en la previa, el club anunció la renovación de contrato de Elías Gómez hasta 2028, una de las piezas claves en defensa.

Por el lado de Lanús, el presente también es prometedor. Los dirigidos por Mauricio Pellegrino lograron clasificarse a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras igualar sobre la hora ante Central Córdoba y ganar por penales. En el torneo local, el Granate suma 10 puntos y llega con un gran envión anímico: ganó cuatro de los últimos cinco encuentros, incluida la épica igualdad 1-1 frente a River en la fecha pasada, con gol de Rodrigo Castillo en tiempo de descuento. La mala noticia para Pellegrino es la probable baja de Marcelino Moreno, que arrastra una molestia física.

Con ambos equipos en zona de clasificación a copas internacionales y mostrando un fútbol sólido, el choque en Liniers promete ser vibrante. Vélez buscará seguir escalando en la tabla y reafirmar su condición de candidato, mientras que Lanús intentará extender su gran racha y dar otro golpe para pelear los primeros puestos.

La probable formación de Vélez vs. Lanús, por el Torneo Clausura

Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza; Agustín Bouzat, Tomás Galván, Maher Carrizo; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

El posible once de Lanús vs. Vélez, por el Torneo Clausura

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.