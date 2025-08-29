La defensa de Claudio Contardi pidió anular el juicio que lo condenó por abuso sexual

El empresario, condenado a 19 años por violar a Julieta Prandi, presentó un recurso ante la Cámara de Casación alegando irregularidades en el proceso y cuestionando el trabajo de los jueces.

Hoy 11:03

El nuevo abogado de Claudio Contardi, Fernando Sicilia, presentó este viernes un escrito de más de 100 páginas ante la Cámara de Casación, solicitando la nulidad del juicio en el que su defendido fue condenado a 19 años de prisión por haber abusado sexualmente de Julieta Prandi durante su matrimonio.

El escrito se basa en cinco puntos centrales: la negativa de realizar un juicio por jurados, la imposibilidad de desarrollar una defensa eficaz, la indeterminación del hecho, las pericias y la calificación legal de la condena.

Sicilia argumenta que Contardi no fue informado adecuadamente sobre el juicio por jurados, derecho constitucional que nunca se le explicó ni se realizó la audiencia correspondiente. Según el abogado, esta situación impidió que se considerara estratégicamente la opción de jurados, lo que podría haber influido en el veredicto final.

Otro planteo central es que el tribunal no permitió al condenado desarrollar una defensa adecuada tras la renuncia de su primer abogado, Juan Carlos García Dietze. Tras la renuncia, la defensa quedó a cargo del defensor oficial Jorge Costa, quien pidió tiempo para preparar la estrategia, lo que generó una postergación mínima. Según Sicilia, esto violó las garantías constitucionales, ya que ni el defensor oficial ni los abogados sucesivos tuvieron tiempo suficiente para presentar pruebas de descargo.

El recurso también menciona que la indeterminación temporal de los hechos —que abarcan de 2015 a 2018— podría abrir la posibilidad de que Contardi acceda a libertad condicional.

Asimismo, Sicilia cuestiona las pericias realizadas de manera virtual, la ausencia de peritos de parte y la calificación legal de la condena, alegando que no hubo pruebas suficientes para acreditar un daño grave a la salud de la víctima. El abogado presentó una metapericia que cuestiona los métodos utilizados por los psicólogos que intervinieron en el juicio y adelantó que solicitará testimonios de la actual mujer de Contardi y de su primera esposa.

Sicilia advirtió que un nuevo juicio podría derivar en una condena más grave, incluso de hasta 40 años, si se realizara por jurados. No obstante, sostuvo que el pedido de nulidad se basa en la falta de un debido proceso y garantías legales, y solicitó a Casación que fije un plazo máximo de seis meses para iniciar un eventual juicio por jurados.

Con este recurso, la defensa de Contardi busca que se revise el proceso y se anule la sentencia, generando un nuevo capítulo en un caso que ha tenido gran repercusión mediática y judicial.