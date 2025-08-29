Melody Luz posó al borde de la censura y dejó sin palabras a sus seguidores

La artista apuesta cada vez más fuerte a su faceta creativa, y esta vez lo hizo con una producción jugada.

Hoy 11:07

Este 2025 es un año de muchos cambios para Melody Luz. Más allá de lo sentimental y el conflicto que tuvo con Alex Caniggia que terminó en reconciliación, la bailarina emprendió un incesante camino laboral.

Tras brillar en la obra musical El principio del fin, la mediática aparece intermitentemente como panelista de LAM (América) y participa de otros proyectos que muestra a través de sus redes.

El último fue el más osado de todos. Melody se convirtió en la protagonista del último videoclip que hizo Emmanuel Horvilleur de su tema "Tu cara de culo".

Posteo

Con su erótica manera de bailar, la artista expuso su cuerpo de manera explícita y compartió parte de las imágenes junto al cantante. “La foto de la tapa de la canción”, escribió, junto a la instantánea en la que se la ve en una pose muy sensual.

En el posteo en el que subió más momentos del clip, Melody expresó: “Un sueño todo, feliz de haber sido parte de ésta fantasía”.