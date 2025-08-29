El Central busca contener al dólar: estableció una nueva limitación a los bancos

Publicó una medida que empieza a regir este mismo viernes. Busca limitar las compras de dólares el último día del mes.

Hoy 11:05

El Banco Central está fijando nuevas reglas sobre la marcha. Un ejemplo: el martes subió una vez más los encajes de los bancos y permitió que sean integrados con los mismos bonos que la entidad iba a emitir unos días después.

Y hoy publicó una medida que, en parte, empieza a regir este mismo viernes.

La Comunicación A 8311 del Banco Central (BCRA) fija nuevas normas sobre la Posición Global Neta de Moneda Extranjera. Tiene tres incisos. Dos empiezan a regir a partir del 1 de diciembre, es decir, luego de las elecciones nacionales. Y el otro es de vigencia inmediata.

La medida inmediata afecta la cantidad de dólares que los bancos pueden comprar el último día hábil del mes, es decir, este 29 de agosto. Establece que la Posición de contado diaria de moneda extranjera (los dólares que los bancos compran y venden en el mercado "no podrá aumentar el último día hábil del mes respecto del saldo registrado el día precedente”.

Esto quiere decir que este viernes no pueden comprar más dólares de los que tenían el jueves.