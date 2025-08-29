Juana Repetto reveló que está esperando su tercer hijo en un impactante reel

Tras su separación de Sebastián Graviotto, Juana Repetto volvió a ser noticia con el emocionante anuncio de su tercer embarazo.

Hoy 11:19

Juana Repetto sorpendió a sus seguidores al anunciar este viernes que está embarazada de su tercer hijo.

La actriz e hija de Reina Reech y Nicolás Repetto compartió la noticia a través de un reel en su cuenta de Instagram, en el que mostró su proceso y escribió la palabra “Surprise”.

Con un estilo descontracturado y fiel a su manera de comunicarse, Juana eligió un reel para dar a conocer la noticia.

En el video, se la ve radiante y emocionada por la llegada de un nuevo integrante a su familia, mientras se escucha de fondo una música alegre y se lee el mensaje: “Surprise”.

En cuestión de minutos, la publicación comenzó a llenarse de likes y comentarios de colegas, amigos y seguidores que celebraron la noticia y le enviaron mensajes de cariño.

La noticia del embarazo llega en un momento particular para Juana Repetto, ya que en abril de 2025 confirmó su separación de Sebastián Graviotto, con quien se había casado en pandemia por civil y luego por iglesia en 2023.

El surfista y la actriz habían formado una familia ensamblada junto a Toribio (hijo mayor de Juana), Lupe (hija de Sebastián) y Belisario, el hijo en común que tuvieron en 2021.

A pesar de la ruptura, Juana ha demostrado públicamente su fortaleza y su manera positiva de encarar los desafíos de la vida. Ahora, este tercer embarazo significa una nueva etapa llena de ilusión y expectativas.