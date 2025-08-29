Bomba en Turquía: Fenerbahçe despidió a José Mourinho tras la eliminación en Champions

El histórico entrenador portugués fue destituido después de la caída 1-0 frente a Benfica. Su ciclo en el club turco duró poco más de un año.

Hoy 11:24

José Mourinho ya no es más el director técnico del Fenerbahçe. La decisión fue tomada por la dirigencia luego de la eliminación en la última fase clasificatoria de la Champions League ante Benfica. Tras el 0-0 en la ida, el equipo turco cayó 1-0 en el Estadio Da Luz y se vio obligado a disputar la Europa League, un golpe que la cúpula del club no toleró.

El ciclo del entrenador portugués duró 62 partidos desde su llegada en junio de 2024, con un balance de 37 victorias, 14 empates y 11 derrotas. Pese a los números positivos, Mourinho no logró cumplir los dos grandes objetivos: romper los 17 años de ausencia en fase de grupos de Champions ni cortar la sequía de 11 temporadas sin títulos de liga. Además, fue eliminado en octavos de final de la Europa League ante Rangers, perdió los cuartos de la Copa de Turquía y finalizó segundo en la liga detrás de su clásico rival, Galatasaray.

El ciclo también estuvo marcado por polémicas extrafutbolísticas. En febrero, Mourinho fue sancionado con cuatro partidos tras acusar a los árbitros turcos de favorecer a Galatasaray en el clásico, y meses más tarde protagonizó un escándalo al tomar de la nariz al DT Okan Buruk tras la eliminación en la copa local.

La llegada de Mourinho había generado enormes expectativas, pero la falta de títulos y los resultados adversos en los momentos clave terminaron sellando su salida. Por ahora, el Fenerbahçe no anunció quién será su reemplazante, mientras que el futuro de “The Special One” vuelve a ser una incógnita en el fútbol europeo.