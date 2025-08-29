Gallardo celebró la clasificación y apuntó contra el nivel de River: “Hoy estamos 5 puntos”

El Millonario superó a Unión desde los doce pasos y avanzó a los cuartos de la Copa Argentina, donde enfrentará a Racing. El Muñeco valoró la experiencia en las definiciones, elogió a Armani y dejó un mensaje autocrítico sobre el rendimiento del equipo.

Hoy 11:28

Marcelo Gallardo habló tras la clasificación de River a los cuartos de final de la Copa Argentina luego de superar a Unión por penales, tras empatar 0-0 en los 90 minutos en Mendoza. El “Muñeco” destacó la importancia de la victoria desde los doce pasos, algo que históricamente fue una deuda para el club, pero también fue muy crítico sobre el nivel mostrado: “Hoy estamos cinco puntos”.

En la conferencia, el DT resaltó la figura de Franco Armani, que atajó dos penales y fue decisivo para la clasificación: “Fue nuestro karma, históricamente no ha sido bueno. Esta energía cambió esa situación adversa con dos definiciones en poco tiempo. Hay que saber sufrir y reconocer el valor de lo que dijo Franco sobre revertir esa carga negativa”.

Gallardo, sin embargo, dejó en claro que el equipo no atraviesa su mejor momento futbolístico: “Me voy con deseos de seguir mejorando. Hoy estamos en una línea media entre desaprobado y aprobado. Estos cinco puntos nos alcanzan para no perder, pero tenemos que mejorar para ganar”. Además, remarcó que hay mucho margen de crecimiento y que espera elevar el nivel colectivo: “Cuando individualmente los futbolistas se pongan mejor, nos irá mejor. Tenemos jugadores para crecer y eso me mantiene expectante”.

Por último, el entrenador también palpitó el choque ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores, que se disputará a fines de septiembre: “Vamos a llegar mejor. Hasta la preparación mental tiene que elevarse, aprovecharemos este tiempo para estar mejor en 20 días”.