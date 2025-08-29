Atento Argentina: así se jugarán las semis de la Americup

El certamen continental en Nicaragua entra en su etapa de definiciones y tendrá a la selección nacional compitiendo hasta la última jornada.

Hoy 11:32

La Americup entra en su tramo final con los 4 mejores buscando el podio en Nicaragua. La Selección Argentina es una de semifinalistas, tras pasar grupos con récord de 2-1 y vencer a Pueto Rico en cuartos por 82-77 tras el tiempo suplementario. Esta vez, el rival será el más duro, Canadá. Los del Norte llegan invictos y con unos cuartos de final sin tensión ante Colombia, ganando por 94-56.

Del otro lado, estarán antes Brasil y Estados Unidos, que se vuelven a ver las caras, pero esta vez sin intensiones ocultas. Se habían enfrentado en la última parada de grupos y la verdeamarela fue, confesamente, a menos para enfrentar a Dominicana. En cuartos los Petrovic ganaron por 94-82 y los estadounidenses por 83-70 vs Uruguay.

Ambos duelos se jugarán mañana sábado 30/08.

Fixture y horarios:

- Brasil vs. Estados Unidos - 17.40 (hora Argentina)/14.40 (hora local)

- Canadá vs. Argentina - 21.10/18.10