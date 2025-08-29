Una escuela santiagueña modelo dirá presente en el Congreso Internacional de Adicciones

La Escuela Paul Groussac Anexo N°3 CreAse presentará su proyecto “Abriendo Camino” en el Ágora de las Juventudes Protagonistas. El evento se desarrollará el 4 y 5 de septiembre en la provincia.

Hoy 12:19

La comunidad educativa de la Escuela Paul Groussac Anexo N°3 CreAse, perteneciente a la Fundación Nocka Munayki, participará activamente del 1° Congreso Internacional de Adicciones – Sistemas en Red y Comunidades Inteligentes, que se realizará los días 4 y 5 de septiembre en Santiago del Estero.

En esta importante instancia, los estudiantes y docentes de la institución presentarán su Proyecto Institucional “Abriendo Camino” en el espacio denominado Ágora de las Juventudes Protagonistas, organizado por la DIGAIA (Dirección General de Abordaje Integral de las Adicciones).

El proyecto, que ya fue reconocido en la Feria de Ciencias y llegó a instancias nacionales, propone un abordaje pedagógico innovador, centrado en la inteligencia emocional, la resolución pacífica de conflictos y la construcción de vínculos saludables.

A través de dinámicas grupales y el análisis de los estilos de comunicación —asertiva, pasiva y agresiva—, los jóvenes fortalecen habilidades para la vida que les permiten desenvolverse de forma más saludable en distintos contextos: educativos, deportivos y sanitarios.

El trabajo realizado por la institución refleja la importancia de incorporar, desde las escuelas, estrategias que prioricen el desarrollo emocional y social, con una mirada preventiva y transformadora.

Escuela Paul Groussac Anexo N°3

De hecho, la información recolectada a lo largo del proyecto evidencia la necesidad de seguir profundizando estos enfoques en los espacios escolares, especialmente en sectores más vulnerables.

El Anexo CreAse es una escuela modelo a nivel nacional, por tratarse de la única en el país que funciona dentro de un centro de rehabilitación en adicciones. Esto permite que jóvenes en proceso de recuperación accedan a una educación de calidad, con acompañamiento integral, en el marco de una política pública de inclusión y derechos humanos impulsada por el Estado provincial.

La participación en este Congreso no solo pone en valor el trabajo de la institución, sino también el compromiso de los estudiantes, que se transforman en protagonistas del cambio, aportando propuestas concretas para una sociedad más justa y empática.