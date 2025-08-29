Franco Arroyo se presenta este sábado en Clubber con un show exclusivo

El reconocido artista se presenta en vivo el 30 de agosto. Con un repertorio lleno de hits, promete una noche inolvidable de música, baile y energía. Entradas limitadas y reservas anticipadas.

Hoy 12:00

Clubber será escenario de una noche única este sábado 30 de agosto con la presentación exclusiva en vivo de Franco Arroyo, uno de los artistas más reconocidos del momento. El evento promete ser la cita más esperada del mes para quienes disfrutan de la música en vivo y la fiesta.

Con un estilo característico y un repertorio lleno de hits, Franco Arroyo hará vibrar al público en una velada que combinará baile, luces y emoción en un show de primer nivel. La propuesta reafirma a Clubber como referente de la movida nocturna en Santiago del Estero.

El show tendrá lugar en Belgrano Sur 4051 y contará con entradas disponibles en puerta, vouchers especiales y accesos free hasta las 2:30 con reserva previa. Desde la organización destacaron que se trata de un evento exclusivo y con cupos limitados, por lo que recomiendan asegurar las reservas con anticipación.