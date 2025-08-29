FIFA confirmó sanciones a la AFA y a Enzo Fernández: cómo afectará el partido frente a Venezuela

El ente rector del fútbol mundial ratificó la suspensión de dos fechas para el volante y sancionó a la Asociación del Fútbol Argentino por cánticos homofóbicos. La Selección Argentina implementará medidas especiales para el duelo ante Venezuela.

Hoy 12:25

La FIFA publicó su Boletín de Sanciones en la antesala de la próxima doble fecha de Eliminatorias, confirmando las medidas contra la AFA y contra Enzo Fernández, quien cumplirá dos partidos de suspensión tras ser expulsado frente a Colombia.

Por los cánticos homofóbicos y discriminatorios durante el último partido, el organismo internacional impuso una sanción que contempla reducción del aforo del 25% o la implementación de programas especiales de concientización en el estadio. En este sentido, para el encuentro frente a Venezuela, la AFA confirmó que la tribuna Centenario Baja será ocupada por público infantil de clubes y organizaciones no gubernamentales que trabajan contra la discriminación. Además, en la Centenario Alta se colocará una bandera alusiva para generar conciencia sobre estas conductas.

La AFA también comunicó modalidad de venta, precios, días y horarios de las entradas para el partido, correspondiente a la 17ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La medida busca concientizar a los hinchas y promover un ambiente inclusivo, cumpliendo con la sanción impuesta por la FIFA.