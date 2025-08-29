Caso coimas: realizan nuevos allanamientos en la ANDIS y en la droguería Suizo Argentina

Los operativos fueron ordenados por el juez Sebastián Casanello para buscar pruebas en la causa de los audios de Spagnuolo.

Hoy 12:48

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires lleva adelante nuevos allanamientos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la droguería Suizo Argentina, que son investigadas por la Justicia en el marco de la causa de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo.

Los operativos fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanello y los realiza el Departamento de Delitos Complejos de la Policía de la Ciudad. La causa está bajo secreto de sumario.