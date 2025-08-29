Caso coimas: realizan nuevos allanamientos en la ANDIS y en la droguería Suizo Argentina

Los operativos fueron ordenados por el juez Sebastián Casanello para buscar pruebas en la causa de los audios de Spagnuolo.
La Policía de la Ciudad de Buenos Aires lleva adelante nuevos allanamientos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la droguería Suizo Argentina, que son investigadas por la Justicia en el marco de la causa de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo.
Los operativos fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanello y los realiza el Departamento de Delitos Complejos de la Policía de la Ciudad. La causa está bajo secreto de sumario.