Exitosa clausura de la 3ª Feria Municipal del Libro en La Banda con la participación del Dr. Chinaski

La Municipalidad de La Banda, culminó con gran éxito la 3er Edición de la Feria Municipal del Libro “Entre rieles y letras”, evento que superó ampliamente las expectativas iniciales y se consolidó como uno de los espacios culturales más importantes de la ciudad.

En el acto de cierre, el intendente expresó su satisfacción por la convocatoria y la magnitud de la propuesta cultural: “Estamos muy contentos porque hemos superado las expectativas que teníamos al inicio. En esta tercera edición participaron 17 editoriales locales y nacionales, contamos con 35 exponentes y escritores, se realizaron más de 60 actividades, además de la participación de 20 jardines de infantes. Estimamos que más de 10 mil personas, entre alumnos, vecinos y visitantes, participaron de las distintas instancias de la feria”.

Nediani subrayó que la feria no se limitó a la presentación de libros, sino que también ofreció charlas, debates, conversatorios y actividades que abordaron temáticas diversas como la educación, el deporte, lo social y las adicciones.

Asimismo, destacó el cierre de lujo con la presencia del Dr. Javier Pérez, más conocido como “Dr. Chinaski”, reconocido psicoanalista y divulgador, quien aceptó la invitación del municipio sin dudarlo: “Queríamos cerrar con la frutilla del postre, con la presencia de una personalidad importante como el Dr. Chinaski, que aborda el psicoanálisis desde lo popular, desde una mirada profundamente ligada a lo colectivo y, podríamos decir, desde lo peronista”.

Por su parte, el Dr. Chinaski manifestó su alegría de visitar por primera vez la provincia y la ciudad de La Banda: “Es la primera vez que estoy en Santiago y también en La Banda. Estoy muy contento porque me han tratado muy bien, no solo el equipo del intendente Roger Nediani, la gente del hotel, sino también la gente en la calle. Hoy salí a recorrer, incluso a correr por la ciudad, y todos me trataron con mucho cariño. Mis expectativas ya fueron superadas, espero que las del público también estén a la altura de lo que esperan de esta charla”.

Respecto a su presentación, adelantó que su exposición se centró en el paralelismo entre el freudismo y el peronismo: “Ambos parten de la misma premisa: cada uno librado a su propia individualidad no sirve para nada. Freud decía que el yo no sabe nada de sí mismo y que, librados a nosotros mismos, no somos más que bolsas de fobias, histeria y obsesiones. Es por eso que inventamos el amor, porque nos topamos con nuestra insuficiencia y necesitamos a los otros para organizarnos y mejorar. El peronismo también parte de esa premisa: la salida es colectiva. El yo tiene vocación de esclavo y eso lo explotan las ultraderechas cuando venden la ilusión de libertad individual, pero lo único que se logra así es ser mejores esclavos. En cambio, el peronismo, como el psicoanálisis, nos invita a salir de esa trampa a través de lo colectivo y lo popular”.

El Dr. Chinaski también resaltó el valor de que el municipio organice este tipo de actividades de manera gratuita y abierta a toda la comunidad: “Lo fundamental de estos encuentros es que permiten encontrarnos. Al poder económico no le alcanza con saquearnos en lo material: también intentan robarnos la alegría popular, la posibilidad del encuentro. Por eso son tan valiosos estos espacios que se sostienen desde el Estado y desde las comunidades, donde no solo se viene a aprender, sino también a producir comunidad, a reforzar los lazos amorosos que nos hacen humanos. Eso es lo verdaderamente humano: juntarse, compartir, celebrar la lectura y la palabra del otro”.

Para cerrar su reflexión, el psicoanalista recordó una anécdota del Che Guevara durante la guerra revolucionaria: “El Che, en un momento en el que creía que iba a morir, buscó en su memoria las mejores palabras que había leído en los libros para encontrar la forma más digna de morir. Recordó un cuento de Jack London. Hasta para morir necesitamos la palabra del otro, y por supuesto, mucho más para vivir”.

Con la presencia de invitados especiales, instituciones educativas, escritores, disertantes, editoriales, academias artísticas y una multitud de vecinos, la 3ra Feria del Libro Municipal se consolidó como una política pública cultural de la ciudad de La Banda, que se proyecta a seguir creciendo año tras año.

El intendente Nediani concluyó agradeciendo a todos los que participaron y destacando que la continuidad de esta feria, institucionalizada por ordenanza, “es la demostración de que la cultura, la educación y la inclusión son pilares fundamentales para el desarrollo de la comunidad bandeña”.