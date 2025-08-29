Con la charla "Narrativas digitales para organizaciones civiles”, Facundo Rivero estuvo presente en la Feria del Libro Municipal

En su charla Rivero brindó información básica sobre las herramientas principales y los modos de utilizarlas para contar las mejores historias a través de las diferentes redes sociales.

Hoy 13:51

En el marco de Feria del Libro Municipal se desarrolló la charla "Narrativas digitales para organizaciones civiles" a cargo del licenciado Facundo Rivero de la localidad de Paraná donde estuvieron presentes alumnos del nivel secundario del Colegio "Miguel Ángel" de la ciudad de La Banda.

En la oportunidad, en su charla Rivero brindó información básica sobre las herramientas principales y los modos de utilizarlas para contar las mejores historias a través de las diferentes redes sociales.

Al respecto, el Lic. Rivero, indicó: “Lo importante en el manejo de las redes sociales es tener siempre un eje de hacia dónde vamos, cual es nuestra causa para tener más en claro cuál será nuestra narración y cómo vamos a contar una historia”.

“Siempre debemos tener en cuenta cual es el público al que queremos llegar y a partir de ahí ver con cuales herramientas digitales vamos a trabajar y que redes sociales vamos a utilizar”.

“Por esto la finalidad de estas charlas es que los chicos puedan empezar a manejar nociones básicas de un uso responsable y eficaz de las redes sociales, y estoy muy agradecido por la oportunidad de participar en esta nueva edición de la Feria del Libro de La Banda”, finalizó Rivero.