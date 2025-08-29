Ingresar
Franco Colapinto sorprendido con el Alpine: “Este auto es más raro”

El argentino terminó 9° en la segunda práctica del Gran Premio de Países Bajos tras un primer ensayo complicado y analizó las sensaciones con su Alpine.

Hoy 13:45

Franco Colapinto comenzó el fin de semana en Zandvoort con un primer entrenamiento difícil, terminando 18°, mientras que su compañero Pierre Gasly fue 10°. Sin embargo, en la segunda práctica, el argentino mejoró notablemente y logró el 9° puesto, con Gasly cayendo al 19° lugar. Sobre esta mejora inesperada, Colapinto comentó con asombro: “Este auto es más raro”.

En los últimos minutos de la FP2, tras montar neumáticos blandos, firmó un 1m10s956 y destacó la diferencia: “No estaba contento en la FP1, nos costó encontrar la consistencia del auto, era impredecible… Cambio un set de gomas, o algo muy chiquito, y el auto hace un cambio muy grande”. Más tarde amplió: “Siempre nos cuesta encontrar el balance, tener ese feeling de que el auto sea más predecible y esté como yo quiera. Trabajamos bien, con la goma blanda el auto dio un paso muy grande. Hay que trabajar para entender el porqué, porque es muy inconsistente”.

De cara a la clasificación del sábado y la carrera del domingo, Franco palpitó: “Esperemos que el clima sea un poco loco y nos dé alguna oportunidad. Ojalá que pase algo, elegir el momento justo, jugárnosla un poquito y que podamos aprovechar. No es una pista mala para nosotros, tiene curvas y sectores en las que vamos bien y otras en las que no”.

Horarios de la actividad en Países Bajos:

  • FP3: sábado a las 6:30
  • Clasificación: sábado a las 10:00 (Disney+ Premium)
  • Carrera: domingo a las 10:00

