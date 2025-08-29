Ingresar
El municipio bandeño realizará una nueva edición de “Juntas Vecinales Emprende” en la Plaza del Vagón

El encuentro es totalmente gratuito, tanto para los emprendedores que quieran participar como para los vecinos que quieran acercarse al lugar.

Hoy 13:50

El sábado 30 a partir de las 15, se realizará un nuevo encuentro del proyecto, “Juntas Vecinales Emprende”, en la Plaza del Vagón sobre avenida Besares y Quintana.

Esta actividad es promovida por la Dirección de Juntas Vecinales de la Municipalidad de La Banda y contará con una feria de emprendedores, taller gratuito de percusión, artistas en vivo y la actuación de academias de danzas folclóricas.

Cabe destacar, que este encuentro es totalmente gratuito, tanto para los emprendedores que quieran participar como para los vecinos que quieran acercarse al lugar a compartir un grato momento en familia.

De este modo, gracias a las políticas públicas impulsadas por el intendente Ing. Roger E. Nediani, el municipio sigue generando espacios en el ámbito público para promover y fortalecer la economía local e independiente, sin intermediarios.

